Масовані ворожі ракетні обстріли призвели до серйозних пошкоджень критичної інфраструктури. По всій Україні почались планові відключення електроенергії.

Перебої зі світлом дуже послабили мобільний звʼязок та інтернет. Проте під час війни підтримувати контакт із рідними та друзями вкрай необхідно.

Факти ICTV дізнавалися, як звʼязатися з людиною, якщо немає інтернету та мобільного звʼязку.

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Спеціальні месенджери

Звʼязатися з людиною без інтернету та звʼязку допоможуть програми для обміну повідомленнями, які працюють в автономному режимі.

Для цього знадобиться лише заряджений смартфон, Bluetooth та Wi-Fi (якщо є).

Застосунок Vojer

Він працює там, де не працюють інші месенджери. Vojer створює власну безпечну і надійну мережу навколо вас для автономного спілкування з близькими. Крім того, застосунок може працювати без інтернету.

Vojer може надсилати повідомлення вашим близьким у місцях з поганим покриттям мобільного звʼязку або взагалі без нього.

Крім того, месенджер здатний працювати високо в горах, метро, в місцях зі слабким інтернетом.

Vojer не безкоштовний додаток, за можливість спілкуватися без інтернету та звʼязку доведеться віддати $23,99. Доступний лише для користувачів iOS.

Bridgefy

Ця програма використовує Bluetooth для з’єднання з іншими смартфонами, на яких запущено програму. Можна завантажити для Android та для iOS.

Bridgefy допомагає спілкуватися з користувачами у радіусі 100 метрів від вас, але людина має бути у вашому списку контактів. Є можливість спілкуватися в індивідуальному чаті або влаштовувати групове спілкування.

Briar

Цей месенджер дає змогу надсилати повідомлення через інтернет, але за необхідності працює як звичайна програма для надсилання повідомлень через Bluetooth.

Завантажити можна лише для Android.

FireChat

Цей застосунок можна використовувати для роботи як Bluetooth, так і Wi-Fi. Тут можна надсилати текстові повідомлення рідним, коли немає інтернету чи стільникового звʼязку.

Месенджер діє лише на відстані 60 м.

Інші способи

Один з оптимальних та давно забутих способів звʼязку – стаціонарний телефон. В екстрених випадках він буде надійнішим за смартфони, крім того можна телефонувати будь-кому без інтернету та мобільного звʼязку.

Ще один варіант – супутниковий зв’язок. Хоч і недешеве задоволення, проте ефективне.

Ще можна купити ультракороткохвильову рацію, яка не використовує частоти, зайняті державними службами. Радіус дії такої рації від 1 до 15 км.

Ще є варіант придбати рації або супутникові телефони. Проте знайти їх у відкритому доступі важко, адже більшість із них наразі на фронті у ЗСУ.