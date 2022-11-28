Компания Apple может понести многомиллионные убытки из-за беспорядков в производственном центре в Чжэнчжоу. Компания может выпустить на 6 млн новеньких iPhone меньше, чем ожидалось в этом году.

Больше всего пострадают модели iPhone Pro из-за ситуации на заводе. Речь идет о фабрике Foxconn Technology Group, которая отвечают за сборку смартфонов. В ноябре компанию ждали жесткие протесты со стороны рабочих, а также ограничения на фоне Covid-19.

Если сотрудники не вернутся к своей работе, то фанатов Apple могут ждать дефициты iPhone.

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Все началось на фоне карантинных ограничений — многие рабочие увольнялись, и на их места быстро находили новых. Теперь они начали протестовать на фоне плохих условий труда.

Ситуация усугубляется тем, что завод Foxconn производит подавляющее большинство устройств iPhone 14 Pro и Pro Max — именно они и являются самыми популярными гаджетами Apple на сегодня.

— Это демонстрирует, что все, даже Apple, подвержены ограничениям цепочки поставок в Китае из-за Covid, — сказал аналитик Moor Insights & Strategy Аншел Саг.

На фоне этого акции компании Apple упали в цене на 1,9%.

Впрочем, корпорация и сама часто делает ошибки — недавно Apple обвинили в сборе данных пользователей без их ведома. Всему виной функция Делиться аналитикой, которая может отправлять на сервера компании личную информацию.