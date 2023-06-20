Технологии в космосе уже сегодня эффективно приближают победу Украины, но нужно их развивать как можно интенсивнее, считает американский ученый в сфере аэрокосмических исследований и основатель Марсианского общества США Роберт Зубрин. На днях он приехал в Киев со специальным визитом для участия в международной научно-популярной конференции Insсience Conference 2023.

О космических перспективах Украины, поддержке США и будущей жизни на Марсе – в эксклюзивном интервью ученого для Фактов ICTV.

– Роберт, вы – ученый в сфере аэрокосмических исследований. С какой целью вы приехали рассказать о своем опыте Украине? Почему это сейчас важно?

– Я приехал сюда, прежде всего, чтобы выразить свою солидарность с Украиной в этой войне и дать украинцам понять, что есть люди по всему миру, которые их поддерживают. Я также приехал, чтобы поделиться некоторыми идеями о том, как Украина может сделать себя сильнее: как в этой войне, так и в дальнейшей мирной жизни.

– В прошлом вы сотрудничали с Вооруженными силами США как специалист в своей области. Чем такие специалисты были полезны для армии тогда и сейчас?

– То, что было когда-то – это совсем другая ситуация. Когда мы имеем дело с американскими военными, они, конечно, не занимаются экзистенциальной борьбой за национальное выживание, как сейчас это делают ВСУ. Американские военные делают все с долгосрочным планированием, не в условиях, когда на их страну кто-то полномасштабно напал. Кроме того, мы имеем очень хорошо развитую космическую программу, очень развитую военную программу. Это совсем другая ситуация.

Знаете, эта война РФ против Украины действительно, в определенном смысле, является первой космической войной. Сейчас это может казаться не так, потому что все реальные боевые действия происходят на земле. Но многое из того, что определяет, кто победит в этой борьбе, происходит в космосе.

И Украина смогла выстоять против гораздо более сильного противника только благодаря использованию космических технологий, в том числе космической связи, космических спутников. США имели такие возможности, например, в войне с Ираком. Но они не сыграли решающего значения. Мы бы победили Саддама Хусейна и без них. Поэтому они были просто дополнительным преимуществом. Тогда как здесь они являются тем, что обеспечивает баланс.

Сейчас я очень горжусь тем, что Соединенные Штаты активизировались и оказывают необходимую поддержку Украине. Я хотел бы, чтобы мы делали больше. Я писал статьи, в которых призывал предоставить Украине больше истребителей F-16, больше танков и тому подобное. И мы достигли в этом определенного успеха. Не так много и не так быстро, как того требовала ситуация. Но мы достигли определенного прогресса. И я должен сказать, что президент Байден предоставил космические разведданные заранее о нападении РФ, что было очень полезно.

Обидно вспоминать 2014 год, когда у нас была спутниковая разведка о российской армии вокруг Донецка, которая окружила украинские войска. И Обама решил не предоставлять ее. И это дорого стоило Украине.

– Вы, наверное, слышали, что в прошлом году за средства, собранные рядовыми украинцами, волонтеры приобрели космический спутник для разведки. Насколько такие спутники эффективны в США?

– Ну, да. Я не очень хорошо знаком с этим спутником, но Украине нужна возможность иметь такие спутники, независимо от того, считают ли другие страны, что она должна их иметь, или нет. Они представляют абсолютно жизненно важный оборонный потенциал. И, знаете, они имеют решающее значение.

Есть американские коммерческие спутники дистанционного зондирования, и некоторые из них продают фотографии мест и так далее. Но иметь такую информацию вовремя чрезвычайно важно. Особенно для такой страны, как Украина.

Потому что, думаю, ваш народ сейчас отражает это нашествие, но они, российские оккупанты, вернутся. И вам нужно быть готовыми и иметь возможности космической разведки.

– Чего Украине до сих пор не хватает в космосе для победы над российскими оккупантами?

– В украинских реалиях нужны определенные, так сказать, импровизационные технологии, в которых Украина даже уже достигла значительных успехов. Но их должно быть больше.

И, кроме того, существуют предпосылки для этого. Я имею в виду, что Украина имеет космическое агентство и космическое наследие. Уже есть несколько десятков космических компаний, но космической программы на самом деле нет. Она нужна как для военных, так и для гражданских целей.

Лично я считаю, что Украина должна создать противоспутниковый потенциал. Над вами летают российские разведывательные спутники, которые смотрят, где ваши войска. Над вами летают российские радарные спутники. Есть российские так называемые топографические спутники, которые используются для нанесения на карту контуров местности, необходимых для прокладывания маршрутов атаки крылатых ракет. Вы должны иметь возможность уничтожить эти спутники. А они находятся на высоте 500 км. Они уязвимы, если у вас есть соответствующие возможности.

Я думаю, что у вас должно быть свое оружие соответствующего масштаба. Я имею в виду, что в этой войне сейчас американцы достаточно хорошо поддерживают вас разведывательными возможностями и вещами такого рода. Но что, если бы Трамп выиграл следующие выборы? Вы знаете, вы можете не получить этой помощи в будущем. Поэтому вам нужно подготовиться к такой возможности и самостоятельно развиваться в этом направлении. Да, хорошо иметь друзей, но хорошо иметь возможность позаботиться о себе.

– У украинской аэрокосмической отрасли есть потенциал в глобальной перспективе?

– Ну, смотрите, если вы создаете разведывательные спутники, вы можете создать это как коммерческую возможность и продавать данные людям для различных целей. И это коммерческое предприятие. И вы можете использовать их для исследования планет. Послать аппарат на Марс и составить его карту с помощью новых инструментов из космоса.

Существует множество вещей, которые можно сделать с этими возможностями. Вы хотите иметь собственные ракеты-носители, чтобы, если захотите запустить спутники, вы могли это сделать. Я думаю, что если бы у вас было полноценное космическое агентство, которое бы поддерживало определенные виды проектов и было готово сказать, что для этого будет рынок, то некоторые начинающие космические компании могли бы привлечь деньги от инвесторов, чтобы развивать отрасль в целом. Я считаю, что сейчас, в нынешних условиях, есть все возможности получить техническую консультацию о том, как это сделать, от Соединенных Штатов, а возможно, и от других стран.

Значительная часть советской космической промышленности была фактически в Украине. И нет никакой причины, почему Украина не могла бы быть ведущей космической державой и принимать важное участие в исследовании космоса. Великие нации делают великие вещи.

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– Вы лично руководили строительством экспериментальной станции для исследования Марса в канадской Арктике. Чем Марс интересен для человечества сегодня?

– Марс представляет в значительной степени научный интерес, Это планета, которая позволяет нам узнать правду о потенциальной распространенности и разнообразии жизни во Вселенной. Ранний Марс и ранняя Земля были во многом похожи: это были теплые, влажные планеты с атмосферой, состоявшей преимущественно из углекислого газа.

Мы знаем, что на Земле развилась жизнь, но развилась ли она на Марсе? Если да, то это доказывает, что развитие жизни из химии – вероятное явление и, вероятно, жизнь есть везде во Вселенной. С другой стороны, если мы полетим на Марс и выясним, что физически и химически он был похож на раннюю Землю, но жизнь на нем никогда не развивалась, это может означать, что мы одиноки во Вселенной, что Земля – продукт свободного случая.

Марс – это больше чем просто объект научного исследования, это целый мир, это планета, площадь которой равна площади всех континентов Земли вместе взятых. И на ней есть все материалы, необходимые для поддержания жизни и технологической цивилизации. И если мы сможем разработать технологии, которые позволят нам превратить эти материалы в ресурсы, тогда Марс станет местом, где мы сможем поселиться и развивать новые ветви человеческой цивилизации.

И здесь мы начинаем с чистого листа. Мы отправляемся туда, где правила еще не написаны. И я думаю, что много разных людей отправятся на Марс и оснуют разные города-государства на Марсе. Итак, мы говорим о создании новых, очень изобретательных, креативных ветвей человеческой цивилизации, креативных в технологической сфере, креативных в социальной сфере. И это что-то чрезвычайное, и Марс открывает нам такую перспективу.

– А если судить сейчас, то путешествия на Марс когда-нибудь станут реальными и безопасными для человека?

– Думаю, что, безусловно, возможно путешествовать на Марс. Наши зонды, которые путешествуют от Земли до Марса, делают это за полгода. Так что, безусловно, люди могут путешествовать на Марс. И я верю, что люди полетят на Марс еще при нашей жизни, при нынешнем поколении. А вот путешествовать в другие солнечные системы гораздо сложнее.

Они намного дальше, чем Марс. Нам придется разрабатывать более совершенные виды двигательных систем. Вместо химических ракет нам понадобятся ракеты на основе термоядерного синтеза, чтобы путешествовать к другим звездам. И мы не сможем совершить такое путешествие за полгода.

Чтобы долететь, например, от Земли до ближайшей солнечной системы, понадобится несколько десятилетий. Но я думаю, что в конце концов мы разовьем эти возможности. Люди захотят путешествовать так далеко за шесть недель и, наконец, за шесть дней. И когда у них будут такие двигательные системы, они смогут путешествовать к звездам.

Это кажется чем-то необычным, чем-то фантастическим. Но в предыдущие эпохи люди не верили в возможность путешествовать на Луну, например. Все может стать реальностью.

– Если не Марс, существует ли еще какая-то планета, на которой в теории было бы безопасно жить людям? И при каких условиях?

– Я считаю, что законы науки действуют на других планетах так же, как и на Земле. И я лично верю, что мы найдем жизнь на Марсе. Сейчас мы знаем, что большинство звезд имеют планеты и что каждая пятая звезда в галактике Млечный Путь имеет планету размером с Землю в своей зоне, пригодной для жизни. Именно в этой зоне есть температура, пригодная для жизни, и жидкая вода.

Итак, в галактике Млечный Путь есть 400 млрд звезд. Каждая пятая из них — это 80 млрд звезд с планетами размером с Землю в пригодной для жизни зоне. А еще есть миллиарды других галактик. Поэтому я думаю, что жизни во Вселенной достаточно много, но она, вероятно, достаточно разнообразна.

– Вы как ученый верите в существование внеземных цивилизаций?

– Думаю, что внеземные цивилизации существуют. Если жизнь есть везде, то она должна была бы во многих местах развиться до цивилизаций. Вся история жизни на Земле – это история развития от простых форм к более сложным, с большей способностью к активности и интеллекту и все более быстрой эволюцией.

Следовательно, если жизнь есть везде, это означает, что цивилизация есть везде.

Верю ли я, что так называемые НЛО, которые видели люди, являются доказательством существования инопланетян? Нет, не верю. Я считаю, что некоторые из них являются природными явлениями, некоторые – иллюзиями, некоторые – военными машинами. Так что нет, я не думаю, что нас посещают разумные инопланетяне, но я верю, что они существуют, да.