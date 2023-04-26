Компания Google обновила спутниковые снимки Мариуполя в своих картах. На новых фото можно увидеть разрушения в городе, которые принесло с собой полномасштабное вторжение РФ, а также новые места массовых захоронений.

Впрочем, снимки уже сложно назвать новыми, но они точно сделаны после 24 февраля.

К примеру, в самом центре города можно увидеть уничтоженный Мариупольский Драмтеатр, на который сбросили сверхмощную бомбу с помощью авиации. Можно заметить надпись ДЕТИ перед зданием, а также последствия сброса бомбы.

Google обновил спутниковые снимки Мариуполя в картах: как выглядит город из космоса / 5 images

— Судя по истории разрушений — фото со спутника сделаны в разные даты после середины марта 2022 года, — заявил советник мэра Мариуполя Андрющенко.

На снимках можно увидеть разрушения как жилых домов, так и районов с промышленностью. Также Андрющенко добавил, что эти снимки указывают на новые массовые захоронения в Мариуполе. Их расположили на Новотроицком кладбище. Советник мэра заявил, что эта локация долгое время была закрытой под оккупацией.

Андрющенко добавил, что неизвестно, кого именно захоронили на кладбище, и этот вопрос будет изучаться — окончательный ответ узнаем уже после освобождения города.

Напомним, что с февраля 2023 года ФСБ блокирует доступ к Google в Мариуполе. Ограничения также касаются и сервиса для видеозвонков Zoom. Впрочем, пользоваться сервисами можно через VPN в смартфоне или компьютере.