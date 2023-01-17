Снаряд разрушил школу, но не тягу к науке: как украинка запустила проект в космос на ракете SpaceX Dragon

Несмотря на разрушенную школу и ракеты над головой, 17-летняя София Давыдова из Харькова и команда детей-изобретателей из Малой академии наук Украины смогли совершить научный прорыв. Дети стали победителями международного конкурса по программе школьных космических экспериментов – SSEP. Это комплексная программа, созданная в 2010 году, чтобы дети со всего мира могли проектировать и предлагать реальные эксперименты с микрогравитацией.

Изобретение Софии и ее коллег из команды — инновационную разработку стоматологической пломбировки для астронавтов в космосе — в 2022 году запустили на МКС с кораблем SpaceX Dragon. К Международному дню детей-изобретателей София эксклюзивно рассказала в интервью о визите в Центр NASA в США и пути к научному успеху, несмотря на войну.

– Расскажи об изобретении, улетевшем в космос на корабле SpaceX Dragon. В чем его инновационность?

Сейчас смотрят

– Известно, что у многих космонавтов в длительных миссиях из-за отсутствия в рационе жесткой пищи появляются стоматологические проблемы. Зубы становятся хрупкими, ломаются, появляется кариес. Уже были ситуации, когда астронавтам приходилось самостоятельно устанавливать пломбы на МКС. В современной стоматологии используют в основном фотополимерные материалы, а на космической станции могут возникнуть проблемы. Дело в том, что ультрафиолетовые лампы, которые требуются стоматологам, нельзя использовать на станции из-за риска пожара. Поэтому для нас стало важно исследовать эту тему, чтобы в будущем появилась возможность осуществлять пломбирование в космосе.

Мы придумали эксперимент, связанный с пломбированием зубов в космосе и исследованием стоматологических материалов в условиях микрогравитации. На первых этапах мы должны были решить, какие материалы будем использовать и найти настоящие зубы для прототипа. В поисках помог мой отец, а материал, который мы выбрали, это специфический порошок, который затвердевает даже в условиях космоса. Финально наше изобретение позволяет космонавтам без участия стоматологов потрясти емкость с порошком и специальным контейнером с жидкостью и получить смесь, которую достаточно нанести на пломбируемые зубы.

Несколько месяцев мы ежедневно работали над экспериментом в условиях школьной лаборатории, пока война все не изменила. Нашу родную гимназию №47 в Харькове разрушил российский снаряд.

– Как в условиях войны удалось не остановить научную работу?

– Это было очень сложно. Если честно, то в начале войны мы думали, что проект остановится и наши эксперименты никуда не полетят. Когда в школу попал снаряд, там находилась минилаборатория, которую мы должны были отправить в качестве эксперимента на конкурс. Наш научный руководитель Андрей Михайлович спас ее из-под завалов школы. Весной нам сказали, что все еще есть возможность отправить эксперимент, поэтому мы возобновили работу в Польше, где мой одноклассник Михаил Гарькавец нашел лабораторию. Мы с ним всегда были на связи онлайн.

– Как пришла идея объединить стоматологию и космос? Почему для проекта выбрали именно это направление?

– Поскольку мои родители связаны со стоматологией, я с детства видела весь этот процесс и решила, что я хочу работать в этой сфере. Поэтому для меня был очень важен этот проект. Нашей основной задачей было придумать эксперимент, который сработал бы в условиях космоса и результаты которого облегчили бы жизнь космонавтов в длительных миссиях. Было достаточно сложно придумать что-то новое и интересное, ведь в SSEP несколько лет участвовали ученики из Канады и США и многие идеи уже проработали. Но мы решили исследовать здоровье космонавтов и пришли к выводу, что довольно часто им крайне необходимо пломбирование зубов. Так и зародилась идея.

– Когда и как ты впервые заинтересовалась наукой?

– Могу сказать, что у меня был достаточно долгий путь. Еще когда я была ребенком, мои родители пытались сделать из меня всесторонне развитого человека. Я посещала много кружков по разным видам спорта. А после поступления в 47-ю гимназию в Харькове у меня появилось очень много друзей, участвовавших в разных конкурсах, олимпиадах и турнирах, и тогда меня заинтересовала наука. Это и стало первым толчком на моем пути.

Уже в 7-м классе я знала, что хочу работать в сфере медицины, поэтому меня заинтересовала химия. Я начала ходить на факультативы, а потом — участвовать в олимпиадах. В 9-м классе моя любовь к химии сменилась любовью к биологии. Меня очень заинтересовал стиль преподавания нашего учителя Андрея Михайловича Самойлова. Я поняла, что биология – это мое. Затем я стала одной из воспитанников Малой академии наук, а возможность создать изобретение, которое изменит мир, меня невероятно вдохновило. И тогда я с одноклассниками приняла участие в конкурсе SSEP.

– Быть ребенком-изобретателем в наше время – это доступно?

– Наука – это очень сложная вещь, требующая много времени, усилий и возможностей. Наш мир ежедневно меняется, поэтому требует много новых идей по улучшению человеческой жизни и окружающей среды. Я считаю, что быть ребенком-изобретателем в наше время может каждый, а уже успех любой идеи или изобретения будет зависеть от самого человека и усилий, которые он приложит.

– Украинская наука покоряет международные конкурсы, а современные изобретения становятся интересными миллионной аудитории YouTube и TikTok. Считаешь ли ты науку в настоящее время новым трендом?

– Безусловно. С каждым днем все больше людей интересуются той или иной сферой науки, очень многие стараются внести свой вклад. Конечно, это очень сложно и иногда требует много ресурсов, но люди в этом заинтересованы. Быть умными и молодыми учеными – это круто. А для моего будущего опыт, который я уже получила, имеет огромное значение.

– Ты наблюдала за отлетом ракеты SpaceX Dragon с вашей разработкой на мысе Канаверал в США. Какие впечатления от США и как там встретили юных изобретателей из Украины?

– Еще с детства я насмотрелась фильмов об американских подростках, поэтому всегда мечтала побывать в США. Благодаря SSEP моя мечта сбылась, поэтому я была на седьмом небе от счастья. Мы имели возможность не только открыть для себя новую страну, но и побывать в местном украинском посольстве, Ассоциации американских университетов, центре NASA. Мы познакомились со многими новыми людьми. Нас приняли очень тепло. Удивило, как американцы поддерживали нас и помогали во всем. У меня останутся только хорошие воспоминания от этой поездки.

– Во время участия в проекте с SpaceX Dragon ты была в 11 классе. Сейчас ты поступила в университет? Кем дальше себя видишь?

– Да, сейчас я поступила в университет и, как говорила раньше, моя тяга к стоматологии не исчезла! Поэтому через несколько лет я вижу себя врачом-стоматологом и сделаю все, чтобы воплотить эту мечту. А научные разработки я, конечно, не оставлю. Когда мы получим результаты эксперимента на МКС, сможем исследовать вопросы пломбирования в космосе еще глубже.