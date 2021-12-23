Японский профессор разработал прототип экрана телевизора, который способен передавать вкус. Чтобы его использовать, нужно лизнуть поверхность.

Девайс получил название Taste the TV (TTTV), и его главная особенность заключается в 10 емкостях со вкусовыми добавками. Чтобы передать нужный вкус, выделяется определенное количество жидкости из каждой коробки, а затем перемешивается. Образец аромата катится на гигиенической пленке по плоскому экрану телевизора, чтобы зритель мог его попробовать.

— В эпоху пандемии, такие технологии могут улучшить качество коммуникации людей во всем мире. Главная идея — дать людям возможность ощутить еду из ресторана на другом конце света, даже оставаясь дома, — заявил ученый из Университета Мэйдзи в Токио Хомей Мияшита.

Это не первое изобретение исследователя — вместе со студентами, Мияшита также создал вилку, которая усиливает вкус еды.

Он также добавил, что построил прототип TTTV всего за год, а производство телевизора со вкусом обойдется в $850. Потенциальные приложения включают дистанционное обучение для сомелье и поваров, а также дегустацию игр и викторин.

Компания Apple пошла по другому пути передачи данных пользователям — в 2022 году корпорация представит гарнитуру для дополненной реальности, который будет использоваться для метавселенных. Компания не раскрывает подробностей, но для устройства создается отдельная экосистема и интерфейс.