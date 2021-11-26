Компания Apple представит свою первую гарнитуру для дополненной реальности уже в конце 2022 года. Об этом заявил известный аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо, который раскрыл немного деталей о будущем гаджете.

Известно, что AR-устройство от Apple получит сразу два процессора — один из них можно сравнить с чипсетом M1 по мощности. Вторая микросхема необходима для обработки информации от огромного количества датчиков. Речь идет о модулях, которые будут отображать видео — в гарнитуре будет два крошечных дисплея от компании Sony. Экраны смогут показывать картинку в 4K-формате.

Главная фишка AR-устрйоства от Apple — огромная мощность и система, которая не будет зависеть от других устройств — от iPhone или iPad.

Помимо независимости от гаджетов, девайс получит уникальную экосистему. Всю операционную систему придется создавать с нуля.

Компания не просто так сосредоточилась на разработке устройств для дополненной реальности. Осенью 2021 года такие крупные компании как Meta и Microsoft объявили о создании собственной метавселенной, в которой люди смогут находиться в одной комнате, при этом находясь на разных уголках Земли.

Компания Марка Цукерберга пока что зашла дальше всех — Meta представила прототип перчатки, который позволит ощущать виртуальные предметы. И хотя устройство требует доработок, это большой шаг к разработке виртуальной вселенной.