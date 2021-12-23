Японський професор розробив прототип екрану телевізора, здатний передавати смак. Щоб його використати, потрібно лизнути поверхню.

Девайс отримав назву Taste the TV (TTTV), і його головна особливість полягає у 10 місткостях зі смаковими добавками. Щоб передати потрібний смак, виділяється певна кількість рідини з кожної коробки, а потім перемішується. Зразок аромату котиться на гігієнічній плівці плоским екраном телевізора, щоб глядач міг його спробувати.

– В епоху пандемії, такі технології можуть покращити якість комунікації людей у ​​всьому світі. Головна ідея – дати людям можливість відчути їжу з ресторану на іншому кінці світу, навіть залишаючись удома, – заявив учений з Університету Мейдзі у Токіо Хомей Міяшіта.

Це не перший винахід дослідника — разом зі студентами, Міяшіта також створив вилку, яка посилює смак їжі.

Він також додав, що побудував прототип TTTV лише за рік, а виробництво телевізора зі смаком обійдеться у $850. Потенційні програми включають дистанційне навчання для сомельє та кухарів, а також дегустацію ігор та вікторин.

Компанія Apple пішла іншим шляхом передачі даних користувачам – у 2022 році корпорація представить гарнітуру для доповненої реальності, який використовуватиметься для метавсесвітів. Компанія не розкриває подробиць, але для пристрою створюється окрема екосистема та інтерфейс.