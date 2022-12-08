Журналист и блогер Виктор Трегубов разоблачил настоящую биографию писателя Доржа Бату. Он заявил, что та, которая есть сейчас, полностью выдумана писателем, настоящее имя которого Андрей Васильев.

Так, по словам Виктора, то, что Дорж называет себя ученым, работавшим в NASA, а сейчас работающим над секретным проектом в космической отрасли — неправда.

Трегубов решил объясниться, рассказав, что в одной из групп в Facebook Бату писал о работе в NASA на базе в Коннектикуте, где базировался 103 авиаполк Национальной гвардии США, известный как Flying Yankees, под командованием полковника Вескота.

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Тогда журналист попросил его показать фото Вескота, однако Бату находил всяческие отмазки, вплоть до того, что тот не любит фотографироваться, однако позже фото прислал.

— Я воспользовался поиском по фото. Это было фото с визита Flying Yankees в Австралию в 2013 году. Но в описании визита не упоминалось наличие там этого командира, что должно было быть. На общих фото командир был бы по центру, а не скраю, а на плече “Вескота” было что-то, подозрительно похожее на край шеврона старшего пилота, — отметил Виктор.

На самих источниках Flying Yankees также не был упомянут такой человек, как Вескот. Трегубов заявил, что после этого Дорж отправил его в бан, то есть — заблокировал его аккаунт в Facebook.

— Полковник Вескот, Франческа и другие герои его книг – вымышленные персонажи. Я уважаю право автора на художественный вымысел. Но во всех тех случаях, когда Андрей ссылается на их реальное существование, например, продает “цветок с берета Вескота”, как он сейчас делает — он жульничает, — подчеркнул Трегубов.

Журналист добавляет, через собственные источники в NASA проверил, работал ли там Бату — оказалось, что нет.

После чего NASA начала собственное расследование, предупредив Бату, что так нельзя. Сперва он не понял и продолжал утверждать, что там работал, однако позже стал заявлять, что теперь уже работает на сверхсекретном проекте.

Отдельно Трегубов отметил, что, несмотря на замечательный украинский, Бату является россиянином.

Однако Трегубов не утверждает, что Бату является засланным, как и не отрицает, что писатель — патриот Украины. Также он не говорит, что Дорж плохой человек, за исключением сочинений фальшивых историй.

— Проблема в том, что существование Вескота или Франчески невозможно опровергнуть, но можно доказать — если они действительно существуют. Как и, собственно, труд в NASA — Андрей всегда мог бы показать документы, которые должны были остаться. Другая проблема — в том, что всего упомянутого выше были те или иные свидетели, а в его рассказах есть очевидные пробелы для всех, кто действительно в теме. В конце концов, те же специалисты по космической теме сейчас тоже читают этот текст, — подытожил Виктор.

Сам Бату уже отреагировал на пост Трегубова, отметив, что изначально планировал проигнорировать его, а мотивы Виктора — ему неизвестны.

— Я не являюсь госслужащим. Никогда им не был. Работал и работаю на условиях контракта на частные компании… Реальных имен прототипов своих литературных персонажей я не раскрываю. Поэтому поиск этих людей по фамилиям – довольно странное занятие. Профессиональный журналист должен это понимать… Я не буду продолжать обсуждение этой темы в соцсетях и перейду к консультациям по перенесению обсуждения в юридическую плоскость, — сказал Дорж.

Отметим, Дорж Бату, настоящее имя которого Андрей Васильев – украинский писатель бурятского происхождения. Проживает в Америке.

В прошлом он работал на украинских телеканалах, а также являлся журналистом Голоса Америки.

Он автор книг Франческо. Повелительница траекторий, Моцарт 2.0, Тайна старой Ламы и других.

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Фото: Виктор Трегубов, Дорж Бату