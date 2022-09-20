Космічний телескоп Джеймса Вебба вперше сфотографував Марс, показавши особливості поверхні планети та її хімічний склад.

Знімки зроблені 5 вересня з відстані 1,6 млн кілометрів в інфрачервоному діапазоні. Зображення допоможуть вченим вивчити погоду на Марсі, пилові бурі та сезонні зміни.

Телескоп може фіксувати явища протягом марсіанського дня за одне спостереження.

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На короткохвильовому зображенні переважає відбите сонячне світло і на ньому видно деталі марсіанської поверхні. Ці особливості включають кратер Гюйгенс та темну вулканічну породу у Великому Сирті.

Камера NIRCam космічного телескопа Вебба вловила світло, яке Марс випромінює в більш довгохвильовому інфрачервоному діапазоні, коли він втрачає тепло. Яскравість цього світла пов’язана з температурою планети та її атмосферою, причому найяскравіша і найтепліша область розташована там, де Сонце майже над планетою.

Яскравість зменшується у напрямку до марсіанських полярних областей, які піддаються меншому впливу сонячного світла і північній півкулі планети, де зараз марсіанська зима.

Однак кількість світла, що досягає телескопа, пов’язана не лише з температурою планети.