В NASA поделились двумя новыми снимками, сделанными космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), на которых запечатлены потрясающие полярные сияния вокруг северного и южного полюсов Юпитера. Они вызваны колебаниями магнитного поля планеты.

Наряду со светящимися полюсами, изображения показывают невероятные детали турбулентной атмосферы, кольца вокруг планеты и некоторые из спутников Юпитера.

Астрономы, работающие с JWST, также удивлены, увидев потрясающие детали на изображениях, а астроном Имке де Патер сказал, что он и его команда не ожидали, что результаты будут такими хорошими.

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— Это действительно замечательно, что мы можем видеть детали Юпитера вместе с его кольцами, крошечными спутниками и даже галактиками на одном изображении, — сказал он.

Изображения были сделаны с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона телескопа (NIRCam), которая способна обнаруживать свет от самых ранних звезд и галактик.

Одно изображение, на котором виден только Юпитер, состоит из нескольких кадров и показывает ярко-оранжевые, желтые и зеленые полярные сияния над северным и южным полюсами Юпитера.

На изображениях можно увидеть кольца, окружающие массивную планету, а также две крошечные луны, называемые Амальтеей и Адрастеей.