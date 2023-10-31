Станция Юнона сделала новый впечатляющий снимок облаков Юпитера. На изображении виднеется жуткое лицо в атмосфере планеты.

Снимок был сделан 7 сентября 2023 года, когда миссия NASA Юнна совершала 54-й близкий пролет мимо Юпитера. На изображении показаны турбулентные облака и штормы вдоль терминатора Юпитера — линии между дневной и ночной сторонами планеты.

— Как раз на Хэллоуин миссия NASA Юнона обнаружила жуткое “лицо” на Юпитере, — говорится в сообщении NASA.

Как это часто бывает на снимках с Юноны, облака Юпитера на этой фотографии создают парейдолию — эффект, который заставляет наблюдателей видеть лица или другие узоры. На этот раз находку обнаружил астроном-любитель Владимир Тарасов.

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