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Фото Космос

Перед Хэллоуином: станция Юнона показала фото с жутким лицом на Юпитере

31 октября 2023, 16:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Юпитер
Источник: Unsplash

Станция Юнона сделала новый впечатляющий снимок облаков Юпитера. На изображении виднеется жуткое лицо в атмосфере планеты.

Снимок был сделан 7 сентября 2023 года, когда миссия NASA Юнна совершала 54-й близкий пролет мимо Юпитера. На изображении показаны турбулентные облака и штормы вдоль терминатора Юпитера — линии между дневной и ночной сторонами планеты.

— Как раз на Хэллоуин миссия NASA Юнона обнаружила жуткое “лицо” на Юпитере, — говорится в сообщении NASA.

Как это часто бывает на снимках с Юноны, облака Юпитера на этой фотографии создают парейдолию — эффект, который заставляет наблюдателей видеть лица или другие узоры. На этот раз находку обнаружил астроном-любитель Владимир Тарасов.

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Источник
NASA
Теги
Юпитер
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