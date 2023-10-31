Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Космос

Перед Геловіном: станція Юнона показала фото з моторошним обличчям на Юпітері

31 Жовтня 2023, 16:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Юпитер
Джерело: Unsplash

Станція Юнона зробила новий вражаючий знімок хмар Юпітера. На зображенні видніється моторошне обличчя в атмосфері планети.

Знімок було зроблено 7 вересня 2023 року, коли місія NASA Юнна здійснювала 54-й близький проліт повз Юпітер. На зображенні показано турбулентні хмари і шторми вздовж термінатора Юпітера – лінії між денною і нічною сторонами планети.

– Якраз на Геловін місія NASA Юнона виявила моторошне “обличчя” на Юпітері, – йдеться в повідомленні NASA.

Як це часто буває на знімках з Юнони, хмари Юпітера на цій світлині створюють парейдолію – ефект, який змушує спостерігачів бачити обличчя або інші візерунки. Цього разу знахідку виявив астроном-любитель Володимир Тарасов.

Зараз дивляться
Читайте також:
ЮпітерВчені виявили вуглекислий газ на супутнику Юпітера

Джерело
NASA
Теги
Юпітер
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь