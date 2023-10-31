Станція Юнона зробила новий вражаючий знімок хмар Юпітера. На зображенні видніється моторошне обличчя в атмосфері планети.

Знімок було зроблено 7 вересня 2023 року, коли місія NASA Юнна здійснювала 54-й близький проліт повз Юпітер. На зображенні показано турбулентні хмари і шторми вздовж термінатора Юпітера – лінії між денною і нічною сторонами планети.

– Якраз на Геловін місія NASA Юнона виявила моторошне “обличчя” на Юпітері, – йдеться в повідомленні NASA.

Як це часто буває на знімках з Юнони, хмари Юпітера на цій світлині створюють парейдолію – ефект, який змушує спостерігачів бачити обличчя або інші візерунки. Цього разу знахідку виявив астроном-любитель Володимир Тарасов.

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