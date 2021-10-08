8 октября 150 лет назад родился Иван Максимович Поддубный — известный украинский спортсмен-борец и шестикратный чемпион мира по борьбе. К этой дате Google создал специальный праздничный дудл, который доступен только для пользователей из Украины.

Авторы дудла отмечают, что Иван Поддубный “перевернул мир борьбы с ног на голову”. Они отметили, что Поддубный за более 40 лет спортивной карьеры не потерпел поражения ни в одном турнире.

— Несколько профессиональных борцов наслаждаются карьерой, что длится более 40 лет, и гораздо меньше людей выходят на пенсию без поражения ни в одном турнире, в котором они участвовали. Сегодняшний дудл посвящен чемпиону мира, украинскому борцу, который достиг обоих результатов — Ивану Поддубному.

Сотрудники Google также отметили, что память о Поддубном сохраняется и по сей день, ведь многие украинцы, чтобы описать силу, употребляют выражение “как Поддубный”.

Иван Поддубный — что известно о великом борце

Иван Максимович Поддубный родился 8 октября 1871 года в селе Красеновка, что сейчас входит в Черкасскую область, в семье казака.

С детства Поддубный был приучен к тяжелой сельской работе. Именно во время пахоты земли и разгрузки сена он тренировал свою силу и выносливость.

Спортивную карьеру Поддубный начал в 1897 году. Ему удалось шесть раз стать чемпионом мира по борьбе на аренах Нью-Йорка, Парижа, Франкфурта и Милана.

За 40 лет спортивной карьеры Поддубный не проиграл ни одного чемпионата и имел поражения только в отдельных поединках, он отличался исключительной силой и выносливостью.

— В борьбе все самое главное: и руки, и ноги, и плечи, и шея, и спина, и живот, и грудь… и голова, — говорил спортсмен.

Иван Поддубный умер в 1949 году в российском городе Ейск, там его и похоронили.

Фото: КОГА