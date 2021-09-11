Кристина Пизанская стала героиней нового дудла от Google сегодня, 11 сентября.

Кристин где Пизан родилась сегодня 657 лет назад в Венецианской Республике.

Кто такая Кристина Пизанская

Пизанская — первая писательница женского направления. Она сочиняла стихи и была известным философом.

Она была знаковой личностью при дворе французских королей на рубеже XIV-XV веков, которая зарабатывала на жизнь самостоятельно и только профессиональным сочинительством.

Кристин где Пизан родилась в Италии. Однако большую часть жизни жила во Франции. Детство провела в библиотеках при дворе короля Карла V, у которого ее отец служил придворным астрологом.

Уже в 1393 году Кристин написала первые романтические баллады. А потом ее творчество отметил сам король Карл VI.

Кристина Пизанская была очень трудолюбивым автором. Она опубликовала 10 томов поэзии, а это 41 произведение.

Феминизм XV века

Кристина Пизанская сыграла решающую роль в одном из первых средневековых литературных дискурсов, известном как Романтика роз. Женщина осудила отношение к женщинам как людей второго сорта.

В 1405 году Пизанская выдала Книгу о Град Женский, что фактически является предвестницей современного феминизма.

В произведении где Пизан изображала женщин мудрых, женщин-лидеров, чем смело бросила вызов женоненавистничество и унизительным клише в отношении женщин, распространенным в культуре Средневековья.