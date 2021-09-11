Кристина Пизанская стала героиней нового дудла от Google сегодня, 11 сентября.
Кристин где Пизан родилась сегодня 657 лет назад в Венецианской Республике.
Кто такая Кристина Пизанская
Пизанская — первая писательница женского направления. Она сочиняла стихи и была известным философом.
Она была знаковой личностью при дворе французских королей на рубеже XIV-XV веков, которая зарабатывала на жизнь самостоятельно и только профессиональным сочинительством.
Кристин где Пизан родилась в Италии. Однако большую часть жизни жила во Франции. Детство провела в библиотеках при дворе короля Карла V, у которого ее отец служил придворным астрологом.
Уже в 1393 году Кристин написала первые романтические баллады. А потом ее творчество отметил сам король Карл VI.
Кристина Пизанская была очень трудолюбивым автором. Она опубликовала 10 томов поэзии, а это 41 произведение.
Феминизм XV века
Кристина Пизанская сыграла решающую роль в одном из первых средневековых литературных дискурсов, известном как Романтика роз. Женщина осудила отношение к женщинам как людей второго сорта.
В 1405 году Пизанская выдала Книгу о Град Женский, что фактически является предвестницей современного феминизма.
В произведении где Пизан изображала женщин мудрых, женщин-лидеров, чем смело бросила вызов женоненавистничество и унизительным клише в отношении женщин, распространенным в культуре Средневековья.