Новый дудл Google посвятил Супермену Кристоферу Риву

Сегодня, 25 сентября, знаменитому актеру Кристоферу Риву исполнилось бы 69 лет.

По поводу дня рождения звезды Google представил новый дудл.

Художники создали дудл на основе фото, которое предоставила Google семья Кристофера.

Кто такой Кристофер Рив и почему он в инвалидной коляске

Американец Кристофер Рив был не только актером, сыгравшим Супермена в четырех первых фильмах, но и режиссером и писателем.

Кристофер ДьОлиер Рив родился 25 сентября 1952 года в Нью-Йорке. Он окончил Джульярдскую школу и дебютировал на сцене в бродвейской комедии 1976 Дело тяжести.

После двух лет съемок в мыльных операх и пьесах Рив прошел пробы в фильм Супермен.

Участие в четырехсерийной франшизе принесла ему международную известность.

На протяжении своей карьеры он воплотил в жизнь разнообразный спектр персонажей как в кино, так и на сцене.

Кроме актерского мастерства, он был энтузиастом конного спорта.

Во время скачек Рив упал с лошади и получил очень сильную травму. Его парализовало от шеи.

Эта трагедия мотивировала его стать образцом мужества для людей с травмами спинного мозга и другими физичесикми проблемами в Голливуде, стране и мире.

Рив использовал свою платформу, чтобы повысить осведомленность о теме, связанной с инвалидностью, он посвятил свою жизнь стимулированию позитивных изменений в обществе.

Это включало сбор средств в поддержку людей с инвалидностью и помощь в принятии Закона о совершенствовании стимулов труда 1999 года, который обеспечивал текущие страховые выплаты людям с инвалидностью даже после их возвращения на работу.

Он сосредоточился на усилиях, направленных на непосредственное улучшение качества жизни людей с инвалидностью, распределяя миллионы индивидуальных грантов через его фонд и работая в правлениях различных организаций инвалидов с этой целью.

Ров также выступал за поддержку и правительственное финансирование ответственных исследований стволовых клеток для дальнейшего познания и лечения многих заболеваний, включая травмы спинного мозга.

Призывая Голливуд привлечь внимание к другим важным социальным причинам, Рив привел пример из своей режиссерским дебютом в 1997 году в грех, пятикратной номинацией на драматическую драму Эмми, посвященную человеку с диагнозом ВИЧ.

Крістофер Рів помер у 2004 році від серцевого нападу.

— З днем народження, Крістофере Рів. Ви залишаєтеся героєм для багатьох як на екрані, так і за його межами! – написали в Google.

Сьогодні його спадщину передає Фонд Крістофера та Дани Рів, який він заснував у 1998 році.