Украина получила $305 тыс. с налогов на использование сервиса для взрослых OnlyFans. Это стало возможным благодаря так называемому Налогу на Google, который вступил в силу с 1 января 2022 года.

О поступлении в бюджет заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

— Первые поступления в бюджет от налога Google — cайт OnlyFans — $305 тыс. Вклад индустрии развлечений в финансирование нашей победы, — заявил нардеп.

Речь идет о законе №1525-ІХ, который был принят в июне 2021 года. Суть изменений состоит в обязательном налоге для компаний, которые зарегистрированы за пределами Украины и предоставляют цифровые услуги.

Сейчас смотрят

Это касается не только Google — платят также Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Netflix, Spotify, Steam, Coursera и другие огромные корпорации. Речь идет об обязательном НДС в размере 20% от выручки от услуг, предоставленных украинцам.

Под действие налога попадают фильмы и книги, к которым доступ предоставляется онлайн, игры и приложения из Google Play и App Store, подписки на различные услуги, ПО и предоставление рекламных услуг.

Похоже, сервисом для взрослых OnlyFans с 1 января 2022 года пользуется огромное количество украинцев. Несложно посчитать, что за первые 5 месяцев компания получила выручку в Украине в размере $1,5 млн.