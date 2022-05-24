Україна отримала $305 тис. із податків на використання сервісу для дорослих OnlyFans. Це стало можливим завдяки так званому Податку на Google, який набув чинності з 1 січня 2022 року.

Про надходження до бюджету заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев у Telegram.

– Перші надходження до бюджету від податку Google – сайт OnlyFans – 305 тис. дол. Внесок індустрії розваг у фінансування нашої Перемоги, – заявив нардеп.

Йдеться про закон №1525-ІХ, ухвалений у червні 2021 року. Суть змін полягає в обов’язковому податку для компаній, які зареєстровані за межами України та надають цифрові послуги.

Зараз дивляться

Це стосується не лише Google – платять також Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Netflix, Spotify, Steam, Coursera та інші величезні корпорації. Йдеться про обов’язковий ПДВ у розмірі 20% від виторгу за послуги, надані українцям.

Під дію податку потрапляють фільми та книги, до яких доступ надається онлайн, ігри та програми з Google Play та App Store, підписки на різні послуги, ПЗ та надання рекламних послуг.

Схоже, сервісом для дорослих OnlyFans з 1 січня 2022 користується величезна кількість українців. Неважко порахувати, що за перші 5 місяців компанія отримала виторг в Україні у розмірі $1,5 млн.