Сервис для взрослых OnlyFans приостановил работу российских аккаунтов и заявил, что больше не может обслуживать авторов контента из страны-агрессора.

Популярная платформа среди создателей контента 18+ ранее позволяла жителям России продолжать работать в пределах сервиса и зарабатывать деньги. Теперь счета пользователей будут заморожены.

— Мы изучили несколько вариантов продолжения сотрудничества с авторами контента из РФ, пострадавшим от войны между Россией и Украиной, но санкции против России помешали этому, — заявили в OnlyFans.

Еще в конце февраля сервис для взрослых ввел другие ограничения — пользователи OnlyFans из России и Беларуси не могут зарегистрироваться, а также снять деньги со своих счетов. Подписываться на них также запрещено. Многие любители пикантных фото еще с конца зимы активно искали подработку, так как это был их единственный способ заработка.

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину, другие крупные сервисы для взрослых также ввели свои санкции по отношению к РФ. К примеру, один из самых популярных сайтов с пикантным контентом PornHub закрыл свой доступ к фото и видео жителям страны-агрессора.