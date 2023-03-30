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Космос

Ожидается магнитная буря. На Солнце образовалась новая дыра в 20 раз больше Земли

30 марта 2023, 08:50
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Сонце
Источник: Depositphotos

На Солнце образовалась новая массивная дыра. Она в 20 раз больше Земли.

Дыра высвобождает солнечные ветры со скоростью 2,9 млн км/ч, они обрушатся на планету к пятнице.

Ученые внимательно следят за ситуацией, чтобы оценить, насколько ветры повлияют на магнитное поле нашей планеты и спутники, что может иметь косвенные последствия для интернета, сетей мобильной связи и GPS.

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— Форма этой корональной дыры не особенная. Однако ее расположение очень интересное. Я ожидаю, что какой-то быстрый ветер из этой корональной дыры придет на Землю примерно с вечера пятницы до утра субботы, — сказал доцент кафедры космической и климатической физики Лондонского университетского колледжа Даниэль Вершарен.

Отметим, что это вторая дыра за короткий промежуток времени, которую зафиксировали на Солнце. Первая появилась 23 марта и вызвала полярные сияния намного южнее, чем обычно.

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Источник
New York Post
Теги
Магнітні бурі Солнце
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