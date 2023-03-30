На Сонці утворилася нова масивна діра. Вона в 20 разів більша за Землю.

Діра вивільняє сонячні вітри зі швидкістю 2,9 млн км/год, вони обрушаться на планету у п’ятницю.

Учені уважно стежать за ситуацією, щоб оцінити, наскільки вітри вплинуть на магнітне поле нашої планети і супутники, що може мати непрямі наслідки для інтернету, мереж мобільного зв’язку і GPS.

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– Форма цієї корональної діри не особлива. Однак її розташування дуже цікаве. Я очікую, що якийсь швидкий вітер із цієї корональної діри прийде на Землю приблизно з вечора п’ятниці до ранку суботи, – сказав доцент кафедри космічної та кліматичної фізики Лондонського університетського коледжу Даніель Вершарен.

Зазначимо, що це друга діра за короткий проміжок часу, яку зафіксували на Сонці. Перша з’явилася 23 березня і викликала полярні сяйва набагато південніше, ніж зазвичай.