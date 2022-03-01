При поддержке Минцифры в Украине запускают приложение Воздушная тревога. Оно будет оповещать пользователей о сиренах для оперативной реакции на начало и окончание тревог.

Приложение уже можно скачать тут в Google Play Market и AppStore. Регистрация не нужна, приложение не собирает персональные данные пользователей и геолокацию.

Оно посылает максимально громкие критические уведомления о воздушном, химическом, техногенном или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном или спящем режиме смартфона.

Для того, чтобы вам приходили оповещения, необходимо:

Установите приложение через Google Play Market или AppStore. Предоставьте ему разрешение посылать уведомления и важные предупреждения. Выберите область, в которой хотите получать уведомления. Следите за началом и концом воздушных тревог.

В приложении уже доступны многие области — Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая.