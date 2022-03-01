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Как скачать приложение Воздушная тревога

1 марта 2022, 09:47
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Смартфон
Источник: Unsplash

При поддержке Минцифры в Украине запускают приложение Воздушная тревога. Оно будет оповещать пользователей о сиренах для оперативной реакции на начало и окончание тревог.

Приложение уже можно скачать тут в Google Play Market и AppStore. Регистрация не нужна, приложение не собирает персональные данные пользователей и геолокацию.

Оно посылает максимально громкие критические уведомления о воздушном, химическом, техногенном или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном или спящем режиме смартфона.

Для того, чтобы вам приходили оповещения, необходимо:

  1. Установите приложение через Google Play Market или AppStore.
  2. Предоставьте ему разрешение посылать уведомления и важные предупреждения.
  3. Выберите область, в которой хотите получать уведомления.
  4. Следите за началом и концом воздушных тревог.

В приложении уже доступны многие области — Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая.

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