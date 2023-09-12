12 сентября состоится осенняя презентация Apple 2023, где покажут iPhone 15. Инсайдеры уже многие месяцы делятся своими предположениями и ожиданиями касательно мероприятия, и уже вечером вторника мы узнаем, что из этого оказалось правдой.

Помимо iPhone 15 могут показать и другие гаджеты — лучше всего смотреть презентацию Apple 2023 онлайн. Начало мероприятия запланировано на 12 сентября в 20:00 по Киеву.

Онлайн-трансляция осенней презентации Apple с iPhone 15 будет доступна на сайте, а также на YouTube.

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Осенняя презентация Apple 12 сентября (онлайн-трансляция)

Что покажут на презентации Apple 12 сентября

Ожидается, что покажут сразу 4 новых смартфона — iPhone 15, версию Plus, Pro и Pro Max.

Среди главных изменений — зарядка с USB Type-C, новый чипсет A17 и улучшенная камера на топовых версиях.

Инсайдеры считают, что iPhone 15 заметно подорожает — в некоторых версиях ценник поднимется на целых $200.

На презентации Apple также покажут и умные часы — Apple Watch 9 и Ultra 2. Фанаты ожидают, что появится функция анализа глубокого сна, а корпус будет изготавливаться с помощью 3D-печати.

С обновлениями покажут и беспроводные наушники AirPods. Правда, ничего кроме смены зарядки на кейсе с Lightning на Type-C не ожидается.