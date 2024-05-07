Новая презентация Apple 2024 года запланирована на 7 мая — многие в ожидании новинок, которые компания покажет публике. Инсайдеры уже многие месяцы утверждают о появлении новых планшетов и аксессуаров к ним. Самое время узнать, чего ждать от презентации Apple и где смотреть трансляцию.

Так, начало Apple Event запланировано на 7 мая в 17.00 по Киеву.

Онлайн-трансляция презентации Apple с iPad будет доступна на сайте, а также на YouTube.

Сейчас смотрят

Презентация Apple 7 мая (онлайн-трансляция)

Что покажут на презентации Apple 2024 7 мая

Из отправленных приглашений на мероприятие стало известно, что упор будет сделан именно на планшетах линейки iPad и аксессуарах для них.

iPad Pro

Изюминкой презентации Apple станут модели iPad Pro. Компания увеличит размер OLED-дисплея. Ожидается, что переход на новую технологию экрана, гаджет будет более четко передавать цвета и обновлять картинку с частотой в 120 Гц с ProMotio.

Не исключено, что планшет оснастят чипом М4 и беспроводной зарядкой MagSafe.

Правда, о ценниках пока говорить рано.

iPad Air

Бюджетную версию также обновят. На презентации Apple покажут сразу две версии — с экраном 10,9 дюйма и 12,9 дюйма, как у iPad Pro.

Правда, новинки не будут оснащены OLED-экранами. Для снижения стоимости выбрали жк-дисплеи.

Фронтальную камеру могут перенести, чтобы она была сверху, если планшет поместить на бок. Это нужно для видеозвонков, если вы пользуетесь клавиатурой и используется iPad как компактный ПК.

Apple Pencil и Magic Keyboard

С iPad Pro и iPad Air также будет предлагаться использовать стилус Apple Pencil 3. Ожидается, что это будет первый такого рода аксессуар, который будет поддерживать тактильный отклик.

Apple также планирует обновить Magic Keyboard. В его основе будет алюминиевая рама для надежности. Вместе с iPad этот аксессуар будет отдаленно напоминать MacBook.

Другие аксессуары

Не исключено, что компания Apple обновит ассортимент ремешков для Apple Watch, чехлов для iPhone и iPad. Возможно, это будут чехлы в новых цветовых решениях или из нового материала.