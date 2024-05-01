Компания Apple представила новые полноразмерные наушники Beats Solo 4. Среди главных преимуществ среди конкурентов можно отметить целых 50 часов работы без подзарядки.

Apple представила наушники Beats Solo 4

Solo 4 доступны в трех цветах — матовом черном, синем и розовом, и работают с Android и устройствами с iOS.

Ожидается, что в июне 2024 года публике представят и самые дешевые наушники компании Beats — Solo Buds. Правда, сейчас о них нет никакой информации.

— Наша новая расширенная линейка Solo предлагает исключительное качество звука, время автономной работы и комфорт в самых портативных моделях, — заявил вице-президент Apple по Apple Music, Apple TV+, спорту и Beats Оливер Шуссер.

Что касается детальных характеристик, то Apple акцентирует внимание на легкости Solo 4 — они весят менее 500 грамм, имеют пространственное звучание, динамическое отслеживание положения головы и функцию Find My Device.

Новинка поддерживает быструю зарядку — 10 минут подзарядки хватит, чтобы наушники работали 5 часов.

Кстати, пополнить запас аккумулятора можно даже от телефона — такой возможности не было у предшественника Solo 3.

Новые наушники продаются по цене в $200, что более чем в 2 раза дешевле, чем топовый аналог AirPods Max за $500.

Ожидается, что Apple представит новый iPad 7 мая. Глобальные обновления коснутся версии Pro, которую уже не улучшали с 2021 года. Гаджету приписывают чип M3 и горизонтальное расположение передней камеры.