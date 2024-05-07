Нова презентація Apple 2024 року запланована на 7 травня – багато хто в очікуванні новинок, які компанія покаже публіці. Інсайдери вже багато місяців стверджують про появу нових планшетів і аксесуарів до них. Саме час дізнатися, чого чекати від презентації Apple і де дивитися трансляцію.
Так, початок Apple Event заплановано на 7 травня о 17.00 за Києвом.
Онлайн-трансляція презентації Apple з iPad буде доступна на сайті, а також на YouTube.
Презентація Apple 7 травня (онлайн-трансляція)
Що покажуть на презентації Apple 2024 7 травня
З надісланих запрошень на захід стало відомо, що акцент буде зроблено саме на планшетах лінійки iPad і аксесуарах для них.
iPad Pro
Родзинкою презентації Apple стануть моделі iPad Pro. Компанія збільшить розмір OLED-дисплея. Очікується, що перехід на нову технологію екрана, гаджет чіткіше передаватиме кольори та оновлюватиме картинку з частотою в 120 Гц з ProMotio.
Не виключено, що планшет оснастять чипом М4 і бездротовою зарядкою MagSafe.
Щоправда, про ціни поки говорити рано.
iPad Air
Бюджетну версію також оновлять. На презентації Apple покажуть відразу дві версії – з екраном 10,9 дюйма і 12,9 дюйма, як в iPad Pro.
Щоправда, новинки не будуть оснащені OLED-екранами. Для зниження вартості вибрали рк-дисплеї.
Фронтальну камеру можуть перенести, щоб вона була зверху, якщо планшет помістити на бік. Це потрібно для відеодзвінків, якщо ви користуєтеся клавіатурою і використовуєте iPad як компактний ПК.
Apple Pencil і Magic Keyboard
З iPad Pro та iPad Air також пропонуватиметься використовувати стилус Apple Pencil 3. Очікується, що це буде перший такого роду аксесуар, який підтримуватиме тактильний відгук.
Apple також планує оновити Magic Keyboard. В його основі буде алюмінієва рама для надійності. Разом з iPad цей аксесуар буде віддалено нагадувати MacBook.
Інші аксесуари
Не виключено, що компанія Apple оновить асортимент ремінців для Apple Watch, чохлів для iPhone та iPad. Можливо, це будуть чохли в нових колірних рішеннях або з нового матеріалу.