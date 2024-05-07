Нова презентація Apple 2024 року запланована на 7 травня – багато хто в очікуванні новинок, які компанія покаже публіці. Інсайдери вже багато місяців стверджують про появу нових планшетів і аксесуарів до них. Саме час дізнатися, чого чекати від презентації Apple і де дивитися трансляцію.

Так, початок Apple Event заплановано на 7 травня о 17.00 за Києвом.

Онлайн-трансляція презентації Apple з iPad буде доступна на сайті, а також на YouTube.

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Презентація Apple 7 травня (онлайн-трансляція)

Що покажуть на презентації Apple 2024 7 травня

З надісланих запрошень на захід стало відомо, що акцент буде зроблено саме на планшетах лінійки iPad і аксесуарах для них.

iPad Pro

Родзинкою презентації Apple стануть моделі iPad Pro. Компанія збільшить розмір OLED-дисплея. Очікується, що перехід на нову технологію екрана, гаджет чіткіше передаватиме кольори та оновлюватиме картинку з частотою в 120 Гц з ProMotio.

Не виключено, що планшет оснастять чипом М4 і бездротовою зарядкою MagSafe.

Щоправда, про ціни поки говорити рано.

iPad Air

Бюджетну версію також оновлять. На презентації Apple покажуть відразу дві версії – з екраном 10,9 дюйма і 12,9 дюйма, як в iPad Pro.

Щоправда, новинки не будуть оснащені OLED-екранами. Для зниження вартості вибрали рк-дисплеї.

Фронтальну камеру можуть перенести, щоб вона була зверху, якщо планшет помістити на бік. Це потрібно для відеодзвінків, якщо ви користуєтеся клавіатурою і використовуєте iPad як компактний ПК.

Apple Pencil і Magic Keyboard

З iPad Pro та iPad Air також пропонуватиметься використовувати стилус Apple Pencil 3. Очікується, що це буде перший такого роду аксесуар, який підтримуватиме тактильний відгук.

Apple також планує оновити Magic Keyboard. В його основі буде алюмінієва рама для надійності. Разом з iPad цей аксесуар буде віддалено нагадувати MacBook.

Інші аксесуари

Не виключено, що компанія Apple оновить асортимент ремінців для Apple Watch, чохлів для iPhone та iPad. Можливо, це будуть чохли в нових колірних рішеннях або з нового матеріалу.