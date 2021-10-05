Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике. В 2021 году победителями стали ученые Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи “за новаторский вклад в понимание сложных физических систем”.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Сюкуро Манабе и Клаус Хассельман получили премию за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления.

А Джорджио Париси стал лауреатом благодаря открытию взаимодействия хаоса и флуктуаций в физических системах.

Вручение состоялось дистанционно и транслировалось на сайте Нобелевского комитета. Премия предусматривает вознаграждение в 10 млн шведских крон (около $1,19 млн).

Согласно правилам Нобелевского комитета, список потенциальных кандидатов на получение премии держится в секрете. Фонд Нобеля в течение как минимум 50 лет после их выдвижения не имеет права публиковать список.

Церемонии награждения проходят ежегодно 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля, именем которого названа премия. Каждый лауреат получает золотую медаль, диплом и денежную премию.

Напомним, что в 2020 году премию по физике получили: англичанин Роджер Пенроуз за открытие того, что “образование черных дыр является надежным прогнозом общей теории относительности”, американка Андреа Гез и немец Райнхард Генцель “за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики “.

Нобелевская неделя 2021 началась 4 октября. В понедельник объявили лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ими стали: американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов температуры и тактильных рецепторов.

6 октября станут известны обладатели премий по химии, а 7 октября — по литературе. Лауреат премии за содействие установлению мира, которая считается одной из самых престижных наград в мире, по традиции будет объявлен в Осло. Церемония запланирована на пятницу, 8 октября.

Согласно данным Нобелевского комитета, на премию мира в этом году претендуют 329 кандидатов, 234 из них — это физические лица, 95, оставшиеся — организации.