NASA порадовали фанатов космоса новым видео из Марса, где сейчас работает дрон Ingenuity. Летающий аппарат сделал рекордный полет и зафиксировал поверхность планеты на камеру.

Ролик был снят еще в 8 апреля, но в руки сотрудников NASA он попал совсем недавно. Известно, что Ingenuity пролетел рекордные 704 метра на высоте в 10 метров со скоростью с 19 км/ч. Камера аппарата была направлена вниз, что позволило ученым получить больше информации о поверхности Марса.

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Это уже 25-ый полет на счету у Ingenuity — полученные данные он отправляет марсоходу Perseverance, который передает информацию орбитальному аппарату, пролетающему возле Марса. После этого видео отправили для приема сетью радиотарелок NASA.

Космический дрон сейчас готовится к своему 29 полету над поверхностью Марса после некоторых сбоев со связью — всему виной пыль на планете, которые мешает Ingenuity функционировать должным образом.

В конце апреля ровер Perseverance заснял на Марсе редкое явление — солнечное затмение. Благодаря высокому качеству камеры, ролик впечатлил не только ученых, но и пользователей сети. Затмение длилось около 40 секунд — намного короче, чем на Земле. Все из-за размеров спутника Марса — Фобос в 157 раз меньше, чем наша Луна.