Уже пятый день в Украине идет война. 24 февраля Россия напала на нашу страну. Вооруженные силы Украины героически отстаивают наши границы и дают оккупантам серьезный отпор.

За мир в Украине выступают все цивилизованные страны и всемирно известные люди. Нас всячески поддерживают и показывают, что РФ не рады на нашей земле.

В столь тяжелое время есть и место юмору, поскольку без него не обойтись в любой ситуации. Факты ICTV собрали лучшие мемы о войне в Украине — далее в материале.

Украинцы всячески пытаются объяснить оккупантам, что на нашу территорию лезть нельзя, поскольку их ждет одно — смерть.

Популярным за это время стало и выражение — Русский военный корабль, иди на**й.

Разлетелось по сети и видео, на котором моряки-грузины заявляют, что не собираются давать русскому кораблю топливо. Они посоветовали оккупантам в таком случае готовить весла.

Кроме того, многие страны закрыли для России небо. Куда им теперь летать? Ответ в мемах.

Шутят и о “дружбе” между президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом РФ Владимиром Путиным.

Имеют место быть и другие шутки. Так, под Каховкой украинские ромы украли у российских оккупантов танк.

Напомним, что ночью, 24 февраля, Россия напала на Украину. В 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам. Что происходит на пятые сутки масштабной войны — читайте на Фактах ICTV.