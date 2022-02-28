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Немає пального – беріть весла: мережа жартує з російських окупантів

28 Лютого 2022, 13:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Немає пального – беріть весла: мережа жартує з російських окупантів

Уже п’ятий день в Україні триває війна. 24 лютого Росія напала на нашу країну. Збройні сили України героїчно відстоюють наші кордони та дають окупантам серйозну відсіч.

За мир в Україні виступають усі цивілізовані країни та всесвітньо відомі люди. Нас всіляко підтримують та показують, що РФ не раді на нашій землі.

У такий важкий час є місце гумору, оскільки без нього не обійтися в будь-якій ситуації. Факти ICTV зібрали найкращі меми про війну в Україні – далі в матеріалі.

Українці всіляко намагаються пояснити окупантам, що на нашу територію лізти не можна, оскільки на них чекає одне – смерть.




Популярним за цей час став і вираз – Російський військовий корабель, йди на**й.



Розлетілося по мережі й відео, на якому моряки-грузини заявляють, що не мають наміру давати російському кораблю паливо. Вони порадили окупантам у такому разі готувати весла.


Крім того, багато країн закрили для Росії небо. Куди їм тепер літати? Відповідь у мемах.

Жартують і про “дружбу” між президентом Білорусі Олександром Лукашенком та президентом РФ Володимиром Путіним.

Мають місце й інші жарти. Так, під Каховкою українські роми вкрали в російських окупантів танк.

Також користувачі мережі створюють багато інших меми.

Нагадаємо, що вночі, 24 лютого, Росія напала на Україну. О 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах. Що відбувається на п’яту добу масштабної війни – читайте на Фактах ICTV.

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Війна в Україні
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