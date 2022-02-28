Уже п’ятий день в Україні триває війна. 24 лютого Росія напала на нашу країну. Збройні сили України героїчно відстоюють наші кордони та дають окупантам серйозну відсіч.

За мир в Україні виступають усі цивілізовані країни та всесвітньо відомі люди. Нас всіляко підтримують та показують, що РФ не раді на нашій землі.

У такий важкий час є місце гумору, оскільки без нього не обійтися в будь-якій ситуації. Факти ICTV зібрали найкращі меми про війну в Україні – далі в матеріалі.

Українці всіляко намагаються пояснити окупантам, що на нашу територію лізти не можна, оскільки на них чекає одне – смерть.

Крім того, багато країн закрили для Росії небо. Куди їм тепер літати? Відповідь у мемах.

Жартують і про “дружбу” між президентом Білорусі Олександром Лукашенком та президентом РФ Володимиром Путіним.

Мають місце й інші жарти. Так, під Каховкою українські роми вкрали в російських окупантів танк.

Також користувачі мережі створюють багато інших меми.

Нагадаємо, що вночі, 24 лютого, Росія напала на Україну. О 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах. Що відбувається на п’яту добу масштабної війни – читайте на Фактах ICTV.