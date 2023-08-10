Шведская компания Satcube начала доставку в Украину собственных терминалов спутникового интернета. Они являются аналогами Starlink от Илона Маска.

Главное преимущество в том, что производитель не запрещает использовать свои интернет-терминалы в военных целях.

Сперва Satcube планирует передать Украине 100 портативных интернет-терминалов. По словам основателя и генерального директора Satcube Якоба Каллмера, первые поставки уже произошли — в начале этого лета. Об этом он рассказал в интервью Dagens Nyheter.

Satcube использует спутниковую сеть американской компании Intelsat. Именно она разместила заказ на поставку терминалов в Украине на сумму около 70 млн шведских крон (€5,97 млн). Стоимость терминалов оплатит Германия, она же их и передаст.

Отметим, Украина обратила внимание на Satcube после того, как несколько гуманитарных организаций и журналистов использовали оборудование этой компании для работы в нашей стране.

Портативный интернет-терминал весит около восьми килограммов. Он может предоставлять широкополосный доступ через геостационарные спутники со скоростью до 70 мегабит в секунду. Задержка сигнала составляет до одной секунды, спутники находятся на орбите на высоте более 35 тыс. километров.