FaZe Clan стали чемпионами PGL Major Antwerp 2022

В воскресенье, 22 мая, состоялся гранд-финал турнира PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO. Североамериканская команда FaZe Clan обыграла украинцев из NaVi и одержала победу.

На первой карте – Inferno – FaZe Clan вырвалась вперед со счетом 19:16.

Следующим был пик NaVi, где клуб выбрал свою лучшую по статистике карту Nuke. Однако это не помогло украинской команде одержать победу, проигрыш был 10:16.

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Таким образом, FaZe прервали серию NaVi из 11 побед подряд на мейджорах. Североамериканцы впервые в истории стали чемпионом мейджора.

Отметим, что капитан команды 32-летний Финн Karrigan Андерсен стал самым старшим победителем мейджора. Датчанин побил рекорд Даниила Zeus Тесленко, который выиграл PGL Major Krakow 2017 в возрасте 29 лет.

PGL Major Antwerp 2022 состоялся с 9 по 22 мая в Антверпене, Бельгия. Команды разыграли призовой фонд в размере $1 млн.

За победу в турнире Faze заработали $500 тыс., Navi в свою очередь получат $150 тыс.

Фото: FaZe Clan