В Украине появился новый праздник — 9 мая будет отмечаться День Европы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении. Лидер страны также подал законопроект в ВР для празднования 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Для празднования Дня Европы Зеленский подписал соответствующее постановление. Президент отметил, что сейчас Украина и свободная Европа снова борется со злом. Пусть оно выглядит не так, как во времена Второй Мировой, но цель у зла осталось прежним — порабощение или уничтожение.

— Сегодня я подписал соответствующий указ, и каждый год с завтрашнего дня 9 мая мы будем чествовать наше историческое единство — единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Единство, которое приближает мир, — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что День Европы берет свое начало в 1949 году — тогда праздник приходился на 5 мая. Но уже в 1985 году дату изменили на 9 мая, связывая праздник с днем провозглашения Декларации Шумана. В большинстве стран ЕС праздник не подразумевает дополнительный выходной.

Праздники в мае 2023 порадуют украинцев своим обилием — есть как и государственные, так и церковные. К примеру, на 22 мая приходится День Святителя Николая, а нп 25 число — Вознесение Господнее. Ознакомиться с полным календарем праздников мая 2023 можно на Фактах ICTV.