Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere подписал контракт с украинским игроком Виктором Оруджевым, который пришел на замену капитану команды из России.

Ради присоединения к украинской команде, компания MAD Lions согласилась предоставить Виктора на основе аренды.

Оруджев известен в киберспортивном мире под ником Sdy — в составе Natus Vincere он сыграет на турнире Blast Premier: Spring Finals в дисциплине CS: GO. Мероприятие запланировано на 15-19 июня в Лисабоне, а призовой фонд турнира составляет $425 тыс. Свой первый матч наша команда сыграет уже 15 июня — в качестве соперников выступят игроки OG.

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— Буду выступать за NAVI на Blast и, возможно, на других турнирах. Это отличная возможность, которую я попробую использовать по максимуму. Дадим Украине повод для гордости, — заявил Виктор Оруджев.

Теперь в команде NaVi по CS:GO трое украинцев и двое россиян.

Смена командного состава произошел на фоне увольнения капитана команды по CS:GO — россиянина Кирилла Михайлова. Такое решение было принято для сохранения репутации команды. Сам игрок свой уход никак не прокомментировал. Стоит отметить, что других россиян из команды не исключали — они по-прежнему будут выступать на будущих турнирах.