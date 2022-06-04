Український кіберспортивний клуб Natus Vincere підписав контракт з українським гравцем Віктором Оруджевим, який прийшов на заміну капітанові команди з Росії.

Заради приєднання до української команди, компанія MAD Lions погодилася надати Віктора на основі оренди.

Оруджев відомий у кіберспортивному світі під ніком Sdy – у складі Natus Vincere він зіграє на турнірі Blast Premier: Spring Finals у дисципліні CS:GO. Захід запланований на 15-19 червня в Лісабоні, а призовий фонд турніру становить $425 тис. Свій перший матч наша команда зіграє вже 15 червня – суперниками виступатимуть гравці OG.

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– Виступатиму за NAVI на Blast і, можливо, на інших турнірах. Це чудова можливість, яку я спробую використати по максимуму. Дамо Україні привід для гордості, – заявив Віктор Оруджев.

Тепер у команді NaVi з CS:GO троє українців та двоє росіян.

Зміна командного складу відбулася на тлі звільнення капітана команди з CS:GO – росіянина Кирила Михайлова. Таке рішення було ухвалено задля збереження репутації команди. Сам гравець свій догляд ніяк не прокоментував. Варто зазначити, що інших росіян із команди не виключали – вони, як і раніше, виступатимуть на майбутніх турнірах.