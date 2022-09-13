Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

Крипта нового поколения: что такое Sweat и как ее вывести

13 сентября 2022, 12:04
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Крипта нового поколения: что такое Sweat и как ее вывести

Sweatcoin — это бесплатное мобильное приложение, которое отслеживает ежедневное количество шагов и вознаграждает активность валютой нового поколения.

Проще говоря, ваши шаги превращаются в виртуальные деньги sweatcoin, которые вы можете конвертировать в новую криптовалюту SWEAT.

Как вывести деньги из приложения Sweatcoin — далее в материале.

Сейчас смотрят

Генерация токенов

Команда Sweatcoin перенесла дату мероприятия генерации токенов (TGE) с 12 на 13 сентября. TGE — это именно то мероприятие, на котором заработанные sweatcoin переведутся в новую криптовалюту SWEAT.

Когда ваши SWEAT разблокируются после TGE, вы сможете поставить его, чтобы получить более высокий доход от криптовалюты. Другими словами, вы сможете поставить SWEAT в стейкинг (хранение средств на специальном кошельке) и зарабатывать проценты.

Со временем после генерации в SWEAT вы сможете:

  • продавать свои SWEAT на открытом рынке;
  • обменивать их на другие криптовалюты;
  • участвовать в управлении сетью.

Когда можно вывести токены

Сделать это сразу после генерации — невозможно. Единственное, что можно будет — забросить SWEAT в стейкинг, а впоследствии — продавать или обменивать.

Тем не менее, сразу после генерации, вы сможете вывести из приложения 10% токенов. Остальные 90% будут заблокированы, но линейно разблокируются в течение 24 месяцев.

Другими словами, 10% — выводите сразу, 90% — ставите в стейкинг и имеете возможность получить процент.

Как вывести SWEAT

  1. Если у вас еще нет Sweat Wallet, скачайте и войдите в этот кошелек.
  2. Авторизоваться в Sweat Wallet можно с помощью приложения Sweatcoin.
  3. После запуска токена SWEAT, вам нужно будет перейти в Sweat Wallet и выбрать значок со стрелочками (Exchange).
  4. С помощью Exchange вы сможете менять ваши токены и выводить их на любую криповалютну биржу или кошелек.
  5. С крипто-биржи вы сможете выводить или продавать токены и получать реальные деньги.

На самом деле, на данном этапе доподлинно неизвестна четкая процедура вывода средств. Ситуация станет более понятной после официального генерации токенов.

Читайте также:
СмартфонОт химической до радиационной опасности: приложение Воздушная тревога научили новым оповещениям

Фото: Sweatcoin

Теги
Деньги додаток Заробітки Криптовалюта
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь