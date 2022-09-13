Sweatcoin — это бесплатное мобильное приложение, которое отслеживает ежедневное количество шагов и вознаграждает активность валютой нового поколения.

Проще говоря, ваши шаги превращаются в виртуальные деньги sweatcoin, которые вы можете конвертировать в новую криптовалюту SWEAT.

Как вывести деньги из приложения Sweatcoin — далее в материале.

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Генерация токенов

Команда Sweatcoin перенесла дату мероприятия генерации токенов (TGE) с 12 на 13 сентября. TGE — это именно то мероприятие, на котором заработанные sweatcoin переведутся в новую криптовалюту SWEAT.

Когда ваши SWEAT разблокируются после TGE, вы сможете поставить его, чтобы получить более высокий доход от криптовалюты. Другими словами, вы сможете поставить SWEAT в стейкинг (хранение средств на специальном кошельке) и зарабатывать проценты.

Со временем после генерации в SWEAT вы сможете:

продавать свои SWEAT на открытом рынке;

обменивать их на другие криптовалюты;

участвовать в управлении сетью.

Когда можно вывести токены

Сделать это сразу после генерации — невозможно. Единственное, что можно будет — забросить SWEAT в стейкинг, а впоследствии — продавать или обменивать.

Тем не менее, сразу после генерации, вы сможете вывести из приложения 10% токенов. Остальные 90% будут заблокированы, но линейно разблокируются в течение 24 месяцев.

Другими словами, 10% — выводите сразу, 90% — ставите в стейкинг и имеете возможность получить процент.

Как вывести SWEAT

Если у вас еще нет Sweat Wallet, скачайте и войдите в этот кошелек. Авторизоваться в Sweat Wallet можно с помощью приложения Sweatcoin. После запуска токена SWEAT, вам нужно будет перейти в Sweat Wallet и выбрать значок со стрелочками (Exchange). С помощью Exchange вы сможете менять ваши токены и выводить их на любую криповалютну биржу или кошелек. С крипто-биржи вы сможете выводить или продавать токены и получать реальные деньги.

На самом деле, на данном этапе доподлинно неизвестна четкая процедура вывода средств. Ситуация станет более понятной после официального генерации токенов.

Фото: Sweatcoin