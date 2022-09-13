Sweatcoin — это бесплатное мобильное приложение, которое отслеживает ежедневное количество шагов и вознаграждает активность валютой нового поколения.
Проще говоря, ваши шаги превращаются в виртуальные деньги sweatcoin, которые вы можете конвертировать в новую криптовалюту SWEAT.
Как вывести деньги из приложения Sweatcoin — далее в материале.
Генерация токенов
Команда Sweatcoin перенесла дату мероприятия генерации токенов (TGE) с 12 на 13 сентября. TGE — это именно то мероприятие, на котором заработанные sweatcoin переведутся в новую криптовалюту SWEAT.
Когда ваши SWEAT разблокируются после TGE, вы сможете поставить его, чтобы получить более высокий доход от криптовалюты. Другими словами, вы сможете поставить SWEAT в стейкинг (хранение средств на специальном кошельке) и зарабатывать проценты.
Со временем после генерации в SWEAT вы сможете:
- продавать свои SWEAT на открытом рынке;
- обменивать их на другие криптовалюты;
- участвовать в управлении сетью.
Когда можно вывести токены
Сделать это сразу после генерации — невозможно. Единственное, что можно будет — забросить SWEAT в стейкинг, а впоследствии — продавать или обменивать.
Тем не менее, сразу после генерации, вы сможете вывести из приложения 10% токенов. Остальные 90% будут заблокированы, но линейно разблокируются в течение 24 месяцев.
Другими словами, 10% — выводите сразу, 90% — ставите в стейкинг и имеете возможность получить процент.
Как вывести SWEAT
- Если у вас еще нет Sweat Wallet, скачайте и войдите в этот кошелек.
- Авторизоваться в Sweat Wallet можно с помощью приложения Sweatcoin.
- После запуска токена SWEAT, вам нужно будет перейти в Sweat Wallet и выбрать значок со стрелочками (Exchange).
- С помощью Exchange вы сможете менять ваши токены и выводить их на любую криповалютну биржу или кошелек.
- С крипто-биржи вы сможете выводить или продавать токены и получать реальные деньги.
На самом деле, на данном этапе доподлинно неизвестна четкая процедура вывода средств. Ситуация станет более понятной после официального генерации токенов.
Фото: Sweatcoin