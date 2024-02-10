Компания Microsoft стала самой дорогой корпорацией в мире, обогнав Apple. В начале февраля 2024, рыночная стоимость компании оценивается в $3,12 трлн.

Как Microsoft стал самой дорогой компанией в мире

Так, рыночная стоимость Microsoft на бирже возросла на фоне достижений корпорации в области искусственного интеллекта. К тому же, компания является акционером OpenAI, где создали популярный чат-бот ChatGPT с ИИ.

Впрочем, и в продуктах Mirosoft продолжают внедрять ИИ-возможности — это касается огромное количество сервисов Windows, которым пользуются миллионы людей во всем мире.

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Что касается Apple, то сейчас акции компании заметно падают — на 10 февраля, капитал создателей iPhone оценивается в $2,96 трлн.

Microsoft также побила и рекорд Apple по размеру капитала — до это компания из Купертино имела в своем распоряжении $3,09 трлн.

Напомним, что ранее в Microsoft рассказали о дальнейших планах развития ИИ. Так, вместе с компанией OpenAI, они научат чат-бота GPT-4 лучше распознавать аудио и воспроизводить их. Эксперты отметили, что развитие системы позволит дать больше рабочих мест, а не заменить людей в различных сферах.