Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Інтернет

Miсrosoft стала найдорожчою компанією у світі: обійшла навіть Apple

10 Лютого 2024, 13:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Microsoft
Джерело: Unsplash

Компанія Microsoft стала найдорожчою корпорацією у світі, обігнавши Apple. На початку лютого 2024 року, ринкова вартість компанії оцінюється в $3,12 трлн.

Як Microsoft став найдорожчою компанією у світі

Так, ринкова вартість Microsoft на біржі зросла на тлі досягнень корпорації в галузі штучного інтелекту. До того ж, компанія є акціонером OpenAI, де створили популярний чат-бот ChatGPT із ШІ, обігнавши Apple.

Micorosft

Фото: Капіталізація Microsoft\companiesmarketcap

Утім, і в продуктах Mirosoft продовжують впроваджувати ШІ-можливості – це стосується величезної кількості сервісів Windows, якими користуються мільйони людей у всьому світі.

Зараз дивляться

Що ж до Apple, то зараз акції компанії помітно падають – станом на 10 лютого капітал творців iPhone оцінюється у $2,96 трлн.

Microsoft побила й рекорд Apple за розміром капіталу – до цього компанія з Купертіно мала у своєму розпорядженні $3,09 трлн.

Нагадаємо, що раніше в Microsoft розповіли про подальші плани розвитку ШІ. Так, разом із компанією OpenAI, вони навчать чат-бота GPT-4 краще розпізнавати аудіо та відтворювати їх. Експерти зазначили, що розвиток системи дасть змогу створити більше робочих місць, а не замінити людей у різних сферах.

Читайте також:
AppleЗамінять iTunes: Apple випустила три програми для ПК на Windows

Теги
Apple Microsoft
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь