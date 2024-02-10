Компанія Microsoft стала найдорожчою корпорацією у світі, обігнавши Apple. На початку лютого 2024 року, ринкова вартість компанії оцінюється в $3,12 трлн.

Як Microsoft став найдорожчою компанією у світі

Так, ринкова вартість Microsoft на біржі зросла на тлі досягнень корпорації в галузі штучного інтелекту. До того ж, компанія є акціонером OpenAI, де створили популярний чат-бот ChatGPT із ШІ, обігнавши Apple.

Утім, і в продуктах Mirosoft продовжують впроваджувати ШІ-можливості – це стосується величезної кількості сервісів Windows, якими користуються мільйони людей у всьому світі.

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Що ж до Apple, то зараз акції компанії помітно падають – станом на 10 лютого капітал творців iPhone оцінюється у $2,96 трлн.

Microsoft побила й рекорд Apple за розміром капіталу – до цього компанія з Купертіно мала у своєму розпорядженні $3,09 трлн.

Нагадаємо, що раніше в Microsoft розповіли про подальші плани розвитку ШІ. Так, разом із компанією OpenAI, вони навчать чат-бота GPT-4 краще розпізнавати аудіо та відтворювати їх. Експерти зазначили, що розвиток системи дасть змогу створити більше робочих місць, а не замінити людей у різних сферах.