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Гаджеты

Заменят iTunes: Apple выпустила три программы для ПК на Windows

9 февраля 2024, 09:21
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Apple
Источник: Pexels

Американская корпорация Apple на этой неделе официально выпустила программы Apple TV, Apple Music и Apple Devices для Windows. Они должны заменить основные функции iTunes.

Apple выпустила программы для ПК на Windows

Теперь вместо iTunes на Windows пользователи могут использовать программы компании Apple, разработанные специально для прослушивания музыки, просмотра контента и управления устройствами Apple.

Приложение iTunes на Windows будет необходимо лишь для доступа к аудиокнигам и подкастам.

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Программа Apple Music предоставит доступ к библиотеке iTunes и позволит покупать песни и музыкальные альбомы.

Apple TV позволит смотреть фильмы и сериалы из библиотеки iTunes, а также подключаться к потоковой службе подписки. А благодаря Apple Devices пользователи смогут создавать резервные копии, восстанавливать iPhone и iPad, а также синхронизировать содержимое на своих устройствах.

Новые программы Apple для Windows доступны только на традиционных ПК на базе x86 под управлением Windows 10 или Windows 11.

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Источник
Apple
Теги
Apple Windows
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