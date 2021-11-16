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Microsoft запустила сетевой режим для Halo Infinite – игра бьет рекорды

16 ноября 2021, 12:00
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Halo Infinite

Корпорация Microsoft запустила бесплатный многопользовательский режим игры Halo Infinite. Он уже доступен для пользователей Xbox One, Xbox Series S/X и ПК.

Следует заметить, что 5 ноября исполнилось 20 лет с тех пор, как дебютировала оригинальная консоль Xbox вместе с игрой Halo: Combat Evolved. Запуск многопользовательского режима состоялся в рамках специальной трансляции, посвященной 20-летнему юбилею.

Мультиплеер Halo Infinite вызвал большой интерес среди игроков.

Согласно данным статистики Stem, через час после запуска игры в нее одновременно играли более 123 тыс. пользователей сервиса, а пиковые значения превышали 270 тыс. игроков.

Сейчас проходит открытое бета-тестирование мультиплеера. Однако весь накопленный игроками прогресс перенесется в полную версию Halo Infinite, релиз которой состоится 8 декабря.

Кроме этого, объявили полные системные требования для игры Halo Infinite на ПК.

Минимальные:

  • ОС: Windows 10 RS5 x64 1809 (October 2018 update)
  • Процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel i5-4440
  • Видеокарта: AMD RX 570 или Nvidia GTX 1050 Ti
  • Объём видеопамяти: 4+ ГБ
  • Оперативная память: 8+ ГБ
  • SSD: 50+ ГБ

Рекомендуемые:

  • ОС: Windows 10 19H2 x64 1909 (November 2019 update)
  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel i7-9700k
  • Видеокарта: AMD RX 5700XT или Nvidia RTX 2070
  • Объём видеопамяти: 8+ ГБ
  • Оперативная память: 16+ ГБ
  • SSD: 50+ ГБ
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Теги
Microsoft , Xbox
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