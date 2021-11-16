Корпорация Microsoft запустила бесплатный многопользовательский режим игры Halo Infinite. Он уже доступен для пользователей Xbox One, Xbox Series S/X и ПК.
Следует заметить, что 5 ноября исполнилось 20 лет с тех пор, как дебютировала оригинальная консоль Xbox вместе с игрой Halo: Combat Evolved. Запуск многопользовательского режима состоялся в рамках специальной трансляции, посвященной 20-летнему юбилею.
Мультиплеер Halo Infinite вызвал большой интерес среди игроков.
Согласно данным статистики Stem, через час после запуска игры в нее одновременно играли более 123 тыс. пользователей сервиса, а пиковые значения превышали 270 тыс. игроков.
Сейчас проходит открытое бета-тестирование мультиплеера. Однако весь накопленный игроками прогресс перенесется в полную версию Halo Infinite, релиз которой состоится 8 декабря.
Кроме этого, объявили полные системные требования для игры Halo Infinite на ПК.
Минимальные:
- ОС: Windows 10 RS5 x64 1809 (October 2018 update)
- Процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel i5-4440
- Видеокарта: AMD RX 570 или Nvidia GTX 1050 Ti
- Объём видеопамяти: 4+ ГБ
- Оперативная память: 8+ ГБ
- SSD: 50+ ГБ
Рекомендуемые:
- ОС: Windows 10 19H2 x64 1909 (November 2019 update)
- Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel i7-9700k
- Видеокарта: AMD RX 5700XT или Nvidia RTX 2070
- Объём видеопамяти: 8+ ГБ
- Оперативная память: 16+ ГБ
- SSD: 50+ ГБ