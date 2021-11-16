Корпорация Microsoft запустила бесплатный многопользовательский режим игры Halo Infinite. Он уже доступен для пользователей Xbox One, Xbox Series S/X и ПК.

Следует заметить, что 5 ноября исполнилось 20 лет с тех пор, как дебютировала оригинальная консоль Xbox вместе с игрой Halo: Combat Evolved. Запуск многопользовательского режима состоялся в рамках специальной трансляции, посвященной 20-летнему юбилею.

Мультиплеер Halo Infinite вызвал большой интерес среди игроков.

Согласно данным статистики Stem, через час после запуска игры в нее одновременно играли более 123 тыс. пользователей сервиса, а пиковые значения превышали 270 тыс. игроков.

Сейчас проходит открытое бета-тестирование мультиплеера. Однако весь накопленный игроками прогресс перенесется в полную версию Halo Infinite, релиз которой состоится 8 декабря.

Кроме этого, объявили полные системные требования для игры Halo Infinite на ПК.

Минимальные:

ОС: Windows 10 RS5 x64 1809 (October 2018 update)

Процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel i5-4440

Видеокарта: AMD RX 570 или Nvidia GTX 1050 Ti

Объём видеопамяти: 4+ ГБ

Оперативная память: 8+ ГБ

SSD: 50+ ГБ

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