Call of Duty и Battlefield: топ-7 новых видеоигр ноября 2021

Ноябрь всегда был для видеоигровой индустрии месяцем этакого спада жаркого осеннего периода.

Однако ноябрь 2021 года должен выдаться более интересным для игроков, поскольку многие проекты подвинули, чтобы “отполировать”.

Куча новых шутеров и повторные релизы классических проектов в этом месяце должны порадовать даже самых придирчивых игроков.

Факты ICTV рассказывают о топ-7 видеоиграх, дата релиза которых назначена на ноябрь 2021 года.

Call of Duty: Vanguard

После невероятного успеха Call of Duty: Modern Warfare образца 2019 года серия пытается вернуться к истокам своей популярности.

Мы уже увидели попытку уделить больше внимания сюжетной составляющей в Call of Duty Black Ops Cold War. А в этом году Call of Duty: Vanguard вернет игроков на поля сражения Второй мировой войны.

В восемнадцатой части серии разработчики обещают, что игроки смогут побывать на Западном, Восточном, Североафриканском и Тихоокеанском фронтах.

Это настоящий возврат к истокам, ведь с течением времени серия очень сильно сжимала одиночный контент. Сейчас рекламная кампания Call of Duty: Vanguard выглядит так, словно разработчики хотят воспроизвести первую часть, но на современный лад.

Конечно, добавят в новой части и механики. Например, можно будет стрелять вслепую из-за укрытия и карабкаться по вертикальным поверхностям, что чем-то напоминает Uncharted, но от первого лица.

Режимы сетевой игры и зомби также никуда не денутся, однако после всех анонсов и открытого тестирования бета они несколько беспокоят. Да, Call of Duty уже давно поставили на “конвейер” ради ежегодного релиза, но сейчас складывается впечатление, что со времен Modern Warfare (2019) почти ничего не изменилось.

Особенно в мультиплеере, позволяющем настраивать оружие чуть ли не современными прицелами, дулами, глушителями и т. д.

Скорее всего, это будет очередная Call of Duty сделанная на скорую руку, но с более интересным соло-контентом.

Дата выхода: 5 ноября

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

Battlefield 2042

Конкуренцию Call of Duty в ноябре составит Battlefield 2042, обещающий вывести серию на новый уровень. В этой части разработчики решили полностью сосредоточиться на мультиплеерной составляющей, ради чего пожертвовали режимом для одного игрока.

В то же время в видеоигре все равно будет сюжетная завязка. События, как можно догадаться из названия, будут разворачиваться в недалеком будущем – 2042 году.

После многих лет кризиса, вызванного глобальным потеплением, и феномена, который вывел из строя более 70% спутников на орбите Земли, напряжение между Соединенными Штатами Америки и Россией достигло своего пика. Именно это и привело к войне, которую можно будет увидеть в Battlefield 2042.

Разработчики обещают, что только этой завязкой сюжет не ограничится, а будет постепенно раскрываться во время сетевых баталий.

Конечно, поскольку все внимание разработчиков сосредоточено на сетевой игре, то не удивительно, что многие классические элементы геймплея подвергнут изменениям.

Например, теперь система классов будет зависеть от персонажей, которых игроки будут выбирать. Они подпадают под одну из четырех ролей, но также имеют свои уникальные умения. Например, вингсьют, который можно было часто увидеть в трейлерах, будет только у Эммы Розие.

Вернется и система динамического изменения уровней, которая была в Battlefield 4, когда некоторые действия игроков приводили к тому, что карта очень сильно менялась во время матча. Например, могло прорвать дамбу и затопить часть локации или мог упасть небоскреб.

Но это будут не единственные переменные на картах. Теперь на ход игры будут влиять и различные климатические угрозы. В одном из трейлеров можно было увидеть торнадо, которое обрушилось на игроков и не щадило ни одну сторону конфликта.

Изменятся и масштабы баталий. На ПК и консолях нового поколения в матчах смогут участвовать до 128 игроков. В то же время на PlayStation 4 и Xbox One будет максимум 64 игрока.

На бумаге это отличные изменения для фанатов франшизы, но после открытого бета-тестирования многие остались недовольны состоянием Battlefield 2042. Даже несмотря на то, что это была версия двухмесячной давности, количество проблем, найденных игроками во время матчей, вызывает беспокойство.

Остается надеяться, что разработчики уже успели отполировать проект, ведь до его выхода остается совсем немного времени.

Дата выхода: 19 ноября

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

Forza Horizon 5

Поклонники гонок в этом месяце смогут сыграть в Forza Horizon 5 – более аркадное ответвление серии Forza. В новой части для соревнований и исследований будет доступна Мексика, карта которой станет самой большой в истории серии.

По-прежнему игроки смогут свободно исследовать виртуальную Мексику и участвовать в различных соревнованиях: от привычных гонок до мини-игр, вроде охоты на пиньяты.

Для тех, кто любит одиночные видеоигры, будет у Forza Horizon 5 и кампания, во время прохождения которой игроки будут принимать участие в экспедициях, которые не только расскажут что-нибудь интересное о персонажах, но и будут определять их дальнейшую судьбу.

Но основным нововведением станет новая система погодных условий. Теперь они будут распространяться не на всю карту, а только на ее часть. Поэтому где-то может светить солнышко, тогда как на другом конце карты будет бушевать настоящий шторм. И игроки даже смогут издалека увидеть дождевые облака и молнии.

Никуда не денутся и четыре времени года, которые также будут влиять на погоду в игре. То есть осенью дождей будет гораздо больше, чем, например, зимой.

Разработчики обещают, что каждый регион будет иметь уникальную атмосферу – от улочек небольших городов до джунглей и красочных пляжей.

В общем, фанатов Forza Horizon ждет новая часть, которая значительно примножит все хорошее, что было в предыдущих проектах.

Дата выхода: 9 ноября

Платформы: Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

Достойно внимания

9 ноября выйдет бизнес-симулятор Jurassic World Evolution 2, который позволит игрокам создать собственный парк Юрского периода и управлять им.

В отличие от первой части искусственный интеллект динозавров и других доисторических жителей значительно подтянули. Теперь они будут чаще взаимодействовать друг с другом и бороться за территорию.

Это означает, что игроков будет ждать еще больше вызовов при попытках построить парк Юрского периода своей мечты.

Если вы соскучились по классическим видеоиграм из серии GTA, то Rockstar предложит снова перепройти их в GTA Trilogy, куда вошли GTA 3, GTA Vice City и GTA San Andreas.

Все три части получили кучу улучшений. В частности, обновленную графику и управление, которое теперь больше напоминает последнюю часть серии – GTA 5.

Особенно приятным нововведением является система сохранения среди заданий, чтобы не приходилось после каждой неудачи начинать все сначала. Сыграть в классику в новых красках можно будет уже 11 ноября.

Когда речь идет о классических видеоиграх, нельзя не вспомнить и Pokemon Brilliant Diamond и Shining Pearl.

Ожидается, что римейк будет практически такой же, как и Pokemon Brilliant и Pearl, но с новой графикой, которая соответствует современным стандартам серии.

Если вы соскучились по покемонам, то сможете погрузиться в этот причудливый мир уже 19 ноября только на Nintendo Switch.

Фанаты японских ролевых видеоигр смогут погрузиться в Shin Megami Tensei V. Игроков ждет знакомая пошаговая боевая система, позволяющая использовать демонов в бою, и новая вселенная для исследования.

События игры будут разворачиваться в Токио в параллельной реальности, где идет война между ангелами и демонами.

Главному герою придется защищать людей, живущих в этой реальности, и решить ее дальнейшую судьбу. Выйдет Shin Megami Tensei V уже 12 ноября.

Видео: Call of Duty, Xbox, Battlefield, Jurassic World Evolution 2, Rockstar Games, IGN, Nintendo