Корпорація Microsoft запустила безкоштовний багатокористувацький режим гри Halo Infinite. Він вже доступний для користупачів Xbox One, Xbox Series S/X і ПК.

Варто зауважити, що 5 листопада виповнилося 20 років відтоді, як дебютувала оригінальна консоль Xbox разом із грою Halo: Combat Evolved. Запуск багатокористувацького режиму відбувся під час спеціальної трансляції, присвяченої 20-річному ювілею.

Мультиплеєр Halo Infinite викликав неабиякий інтерес серед гравців.

Згідно з даними статистики Stem, за годину після запуску гри в неї одночасно грали понад 123 тис. користувачів сервісу, а пікові значення перевищували 270 тис. гравців.

Зараз проходить відкрите бета-тестування мультиплеєра. Однак весь накопичений гравцями прогрес перенесеться в повну версію Halo Infinite, реліз якої відбудеться 8 грудня.

Крім цього, оголосили повні системні вимоги для гри Halo Infinite на ПК.

Мінімальні:

ОС: Windows 10 RS5 x64 1809 (October 2018 update)

Процесор: AMD Ryzen 5 1600 або Intel i5-4440

Відеокарта: AMD RX 570 або Nvidia GTX 1050 Ti

Об’єм відеопам’яті: 4+ ГБ

Оперативна пам’ять: 8+ ГБ

SSD: 50 ГБ

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