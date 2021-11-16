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Microsoft запустила мережевий режим для Halo Infinite – гра б’є рекорди

16 Листопада 2021, 12:00
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Halo Infinite

Корпорація Microsoft запустила безкоштовний багатокористувацький режим гри Halo Infinite. Він вже доступний для користупачів Xbox One, Xbox Series S/X і ПК.

Варто зауважити, що 5 листопада виповнилося 20 років відтоді, як дебютувала оригінальна консоль Xbox разом із грою Halo: Combat Evolved. Запуск багатокористувацького режиму відбувся під час спеціальної трансляції, присвяченої 20-річному ювілею.

Мультиплеєр Halo Infinite викликав неабиякий інтерес серед гравців.

Згідно з даними статистики Stem, за годину після запуску гри в неї одночасно грали понад 123 тис. користувачів сервісу, а пікові значення перевищували 270 тис. гравців.

Зараз проходить відкрите бета-тестування мультиплеєра. Однак весь накопичений гравцями прогрес перенесеться в повну версію Halo Infinite, реліз якої відбудеться 8 грудня.

Крім цього, оголосили повні системні вимоги для гри Halo Infinite на ПК.

Мінімальні:

  • ОС: Windows 10 RS5 x64 1809 (October 2018 update)
  • Процесор: AMD Ryzen 5 1600 або Intel i5-4440
  • Відеокарта: AMD RX 570 або Nvidia GTX 1050 Ti
  • Об’єм відеопам’яті: 4+ ГБ
  • Оперативна пам’ять: 8+ ГБ
  • SSD: 50 ГБ

Рекомендовані:

  • ОС: Windows 10 19H2 x64 1909 (November 2019 update)
  • Процесор: AMD Ryzen 7 3700X або Intel i7-9700k
  • Відеокарта: AMD RX 5700XT або Nvidia RTX 2070
  • Об’єм відеопам’яті: 8+ ГБ
  • Оперативна пам’ять: 16 ГБ
  • SSD: 50 ГБ
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Теги
Microsoft , Xbox
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