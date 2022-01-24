Ученые обнаружили редкое явление на Марсе — землетрясение. В этом им помогли камни, которые под воздействием гравитации двигались по поверхности планеты.

В NASA заявили, что валуны оставили узор в форме елочки — подобное случилось с тысячами камнями Марса. Ученые уверяют — следы способны остаться на поверхности несколько лет, после чего их закидывает песчаными бурями и пылью.

— Долгое время мы думали, что Марс — это холодная мертвая планета, — говорит планетолог из Университета Брауна Ингрид Даубар.

Это первый случай, когда удалось зафиксировать движение камней на Марсе — подобные раньше фиксировалоссь только на Луне и комете.

Задача ученых — выяснить предположительную дату землетрясения. Следы могут помочь обнаружить локацию сейсмической активности Марса. Это позволит доказать, что на планете до сих пор происходят огромные изменения.

Всего было обнаружено более 4,5 тыс. следов — треть из них зафиксировали в 2006 году. Это значит, что активность планеты произошла в пределах последних 15 лет.

Известно, что сейчас на Марсе переживает песчаную бурю зонд NASA InSight. Он перешел в режим экономии энергии еще 7 января. Эксперты уверяют — аппарат сможет пережить это погодное явление — в 2018 году потоки ветра с песком уничтожили марсоход Opportunity, тогда устройство так и не смогло сохранить энергию.