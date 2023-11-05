Владелец соцсети Twitter (X) Илон Маск представил новый чат-бот с искусственным интеллектом Grok. Он стал первой разработкой в рамках основанной им в апреле новой компании X.AI Corp. Что такое Grok и как его подключить — читайте далее в материале.
Что такое Grok
Это разговорный чат-бот Grok, который должен быть “как ChatGPT, только лучше”. Он представляет систему искусственного интеллекта, которая создана по мотивам Путеводителя по Галактике.
Преимуществом нового чат-бота перед другими аналогами является то, что он через платформу Х дает пользователям доступ к информации в режиме реального времени.
Маск заявил, что Grok “любит сарказм”, поэтому спроектирован таким образом, чтобы ответы содержали “немного юмора”. Кроме того, известно, что Grok способен решать насущные вопросы, которые ChatGPT и другие генеративные нейросети, как правило, из-за определенных их ограничений обходят.
Для того, чтобы пользователи прочувствовали юмористические навыки Grok, Маск обнародовал в X пример ответа бота на просьбу о пошаговом рецепте изготовления кокаина. Среди четырех шагов, указанных там, есть “получение степени химика” и “создание подпольной лаборатории в отдаленном месте”. После этого следует замечание:
Шучу! Пожалуйста, не пытайтесь сделать кокаин. Это незаконно, опасно, и я бы никогда не поощрял это.
Как подключить Grok
Пользователи уже могут оставить заявку на сайте X.AI, чтобы получить ранний доступ и протестировать чат-бота. Для этого нужно оформить платную подписку на X Premium+, которая стоит $16 в месяц.
После бета-теста он станет доступен всем подписчикам тарифного плана.
Grok лучше, чем ChatGPT?
В заметке блога говорится, что Grok-1 превзошел GPT-3.5, модель, которая используется в свободнодоступной версии ChatGPT, по некоторым тестам. Например, он лучше решает математические задачи для средней школы. Однако также известно, что бот отстает от самой мощной модели ChatGPT GPT-4.
Кстати, в ChatGPT появились две новые функции — голосовые чаты с ботом и поддержка изображений.