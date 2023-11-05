Власник соцмережі Twitter (X) Ілон Маск представив нового чат-бота зі штучним інтелектом Grok. Він став першою розробкою в рамках заснованої ним у квітні нової компанії X.AI Corp. Що таке Grok та як його підключити – читайте далі у матеріалі.

Що таке Grok

Це розмовний чат-бот Grok, який повинен бути “як ChatGPT, тільки краще”. Він представляє систему штучного інтелекту, яка створена за мотивами Путівника по Галактиці.

Перевагою нового чат-боту перед іншими аналогами є те, що він через платформу Х дає користувачам доступ до інформації у режимі реального часу.

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Маск заявив, що Grok “любить сарказм” , тож спроектований власне так, аби відповіді мали “трохи гумору”. Крім того, відомо, що Grok здатен розв’язувати нагальні питання, які ChatGPT та інші генеративні нейромережі, як правило, через певні їх обмеження оминають.

Для того, аби користувачі відчули гумористичні навички Grok, Маск оприлюднив у X приклад відповіді бота на прохання щодо покрокового рецепту виготовлення кокаїну. Серед чотирьох кроків, зазначених там, є “отримання ступеня хіміка” та “створення підпільної лабораторії у віддаленому місці”. Після цього йде зауваження:

Жартую! Будь ласка, не намагайтеся зробити кокаїн. Це незаконно, небезпечно, і я б ніколи не заохочував це.

Як підключити Grok

Користувачі вже мають змогу залишити заявку на сайті X.AI, аби мати ранній доступ та протестувати чат-бота. Для цього потрібно оформити платну підписку на X Premium+, яка коштує $16 на місяць.

Після бета-тесту він стане доступний всім передплатникам тарифного плану.

Grok краще, ніж ChatGPT?

У дописі у блозі йдеться, що Grok-1 перевершив GPT-3.5, модель, яка використовується у вільнодоступній версії ChatGPT, за деякими тестами. Наприклад, він краще розв’язує математичні завдання для середньої школи. Проте також відомо, що він відстає від найпотужнішої моделі ChatGPT GPT-4.

До речі, у ChatGPT з’явилися дві нові функції — голосові чати з ботом та підтримку зображень.