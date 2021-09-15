Популярный сервис TikTok анонсировал службу психологической помощи.

На создание сервиса повлиял материал от Wall Street Journal о вреде Instagram для психического здоровья подростков. После отчета, власти США раскритиковали Facebook за огромное влияние на психологическое состояние юных пользователей.

Это ожидаемый шаг от TikTok, учитывая популярность соцсети. Приложение быстро завоевало популярность, и теперь конкурирует с Instagram в попытках привлечь внимание подростков.

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Каждый желающий сможет обнаружить в новой службе руководство по благополучию и поддержке людей, борющихся с расстройствами пищевого поведения.

TikTok также будет направлять в службу тех пользователей, которые вводили в поиске сервиса слово самоубийство.

Отмечается, что новшества от сервиса не приурочены к Национальной неделе предотвращения самоубийств — время для внедрения выбрано случайно.

Напомним, что далеко не все относятся к видеоплатформе хорошо — основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал TikTok и Netflix. По мнению миллиардера, контент этих сервисов подобен липкой грязи.

Павел уверен, что наше психологическое состояние зависит от контента, который нас окружает. Он посоветовал тратить свое время на решение полезных задач, а также избавиться от бесполезной информации.