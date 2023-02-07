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Геймеры и критики оценили игру Hogwarts Legacy по Гарри Поттеру: оценки обнадеживают

7 февраля 2023, 12:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Hogwarts Legacy

Новая игра по вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy очень понравилась геймерам — сразу после выхода ее оценили очень высоко. Проект стал доступен 6 февраля по предварительной покупке, и очень понравился фанатам мира Джоан Роулинг.

Об успешности Hogwarts Legacy свидетельствует оценки проекта на агрегаторе Metacritic, где критики и геймеры уже оставили свои отзывы. Так, игру для PS5 оценили на 85 балла, а для Xbox и вовсе 89 баллов из 100. Правда, владельцы компьютеров и критики встретили проект достаточно прохладно — 82 из 100.

Даже профильные игровые издания хвалили проект — многие считают, что это именно так игра по Гарри Поттеру, в которую всегда хотелось поиграть.

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Эксперты из Screen Rant заявили, что игру создали отлично — геймерам будет чем заняться много часов, и это будет интересный опыт.

Критики из Metro GameCentral оценили временной отрезок, который выбрали для игры. Именно он освобождает проект от тех рамок, в которые вогнали вселенную книги и фильмы.

Ранее эксперты переживали, что итоговые оценки игры занизят из-за высказываний писательницы — Джоан Роулинг обвиняли в антисемитизме, а также пытались отменить представители ЛГБТ-сообщества.

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