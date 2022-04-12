Известный американский режиссер Роланд Эммерих решил поддержать Украину на фоне войны с Россией. Создатель фильмов Падение Луны и Годзилла заявил, что будет снимать картины на территории нашей страны.

Об этом он заявил с помощью YouTube-ролика в рамках проекта StandwithUkraine.

Роланд считает, что Украина должна быть восстановлена.

— Я пообещал снимать фильмы или телевизионные шоу, ведь украинцы нуждаются в работе, процветании, преодолевая эту страшную трагедию, — заявил режиссер.

По словам знаменитости, весь мир только наблюдает за тем, как армия Украины дает отпор тем, кто принес на нашу землю разрушения. Из-за этого миллионы жителей страны вынуждено стали беженцами.

Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленским стал настоящим героем, вдохновив армию на сопротивление, которого не ожидал противник.

Напомним, что его коллега Шон Пенн уже во всю помогает Украине в войне против России. Он документирует все ужасы, которые происходят сейчас на территории нашей страны. Теперь Пенн задумался о том, чтобы взять в руки автомат. Он задумался о том, чтобы ополчиться против агрессии РФ после того, как своими глазами увидел последствия вторжения.