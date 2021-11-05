Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Космос

Компания Безоса проиграла суд за контракт NASA на $2,9 млрд

5 ноября 2021, 12:45 Валентина Чорна
Джефф Безос
Источник: Getty Images

Компания Джеффа Безоса Blue Origin проиграла суд за контракт NASA на $2,9 млрд на строительство лунного модуля.

Заниматься разработкой посадочного модуля для нового полета на Луну будет компания Илона Маска Space X. Об этом сообщил сам Джефф Безос на личной странице в Twitter, опубликовав копию решения суда.

– Не такое решение мы ожидали, но мы уважаем позицию суда и желаем успеха NASA и SpaceX по контракту, – написал Безос.

Стоит отметить, что Blue Origin подала в суд на NASA в августе 2021 года. В иске утверждалось, что агентство несправедливо заключило контракт со SpaceX на проведение первых двух миссий на Луну.

Суд отклонил аргументы компании Безоса и стал на сторону NASA и SpaceX. Это второе поражение Blue Origin по этому делу, перед этим компания неудачно оспаривала контракт у государственного надзорного агентства.

За возможность поучаствовать в программе SpaceX конкурировала с Blue Origin Безоса и компанией Dynetics из штата Алабама.

Победителя объявили в апреле 2021 года. В NASA объяснили, что выбрали Space X, учитывая перечень успешных орбитальных миссий. Также предложение компании Илона Маска оказалось самым дешевым.

Читайте также:
Джефф БезосБизнес-парк на орбите: Джефф Безос построит собственную космическую станцию

Теги
NASA , SpaceX , Джефф Безос
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка