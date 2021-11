Компания Джеффа Безоса Blue Origin проиграла суд за контракт NASA на $2,9 млрд на строительство лунного модуля.

Заниматься разработкой посадочного модуля для нового полета на Луну будет компания Илона Маска Space X. Об этом сообщил сам Джефф Безос на личной странице в Twitter, опубликовав копию решения суда.

Not the decision we wanted, but we respect the court’s judgment, and wish full success for NASA and SpaceX on the contract. pic.twitter.com/BeXc4A8YaW

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 4, 2021