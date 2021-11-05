Компания Джеффа Безоса Blue Origin проиграла суд за контракт NASA на $2,9 млрд на строительство лунного модуля.

Заниматься разработкой посадочного модуля для нового полета на Луну будет компания Илона Маска Space X. Об этом сообщил сам Джефф Безос на личной странице в Twitter, опубликовав копию решения суда.

– Не такое решение мы ожидали, но мы уважаем позицию суда и желаем успеха NASA и SpaceX по контракту, – написал Безос.

Not the decision we wanted, but we respect the court’s judgment, and wish full success for NASA and SpaceX on the contract. pic.twitter.com/BeXc4A8YaW — Jeff Bezos (@JeffBezos) November 4, 2021

Стоит отметить, что Blue Origin подала в суд на NASA в августе 2021 года. В иске утверждалось, что агентство несправедливо заключило контракт со SpaceX на проведение первых двух миссий на Луну.

Суд отклонил аргументы компании Безоса и стал на сторону NASA и SpaceX. Это второе поражение Blue Origin по этому делу, перед этим компания неудачно оспаривала контракт у государственного надзорного агентства.

За возможность поучаствовать в программе SpaceX конкурировала с Blue Origin Безоса и компанией Dynetics из штата Алабама.

Победителя объявили в апреле 2021 года. В NASA объяснили, что выбрали Space X, учитывая перечень успешных орбитальных миссий. Также предложение компании Илона Маска оказалось самым дешевым.