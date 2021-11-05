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Космос

Компанія Безоса програла суд за контракт NASA на $2,9 млрд

5 Листопада 2021, 12:45 Валентина Чорна
Джефф Безос
Джерело: Getty Images

Компанія Джеффа Безоса Blue Origin програла суд за контракт NASA на $2,9 млрд на будівництво місячного модуля.

Займатися розробкою посадкового модуля для нового польоту на Місяць буде компанія Ілона Маска Space X. Про це повідомив сам Джефф Безос на особистій сторінці у Twitter, опублікувавши копію рішення суду.

– Не таке рішення ми очікували, але ми поважаємо позицію суду і бажаємо успіху NASA та SpaceX за контрактом, – написав Безос.

Варто зауважити, що компанія Blue Origin подала до суду на NASA у серпні 2021 року. У позові стверджувалося, що агентство несправедливо уклало контракт зі SpaceX на проведення перших двох місій на Місяць.

Суд відхилив аргументи компанії Безоса та став на бік NASA та SpaceX. Це друга поразка Blue Origin у цій справі, перед тим компанія невдало оскаржувала контракт у державного наглядового агентства.

За можливість взяти участь у програмі SpaceX конкурувала з Blue Origin Безоса та компанією Dynetics зі штату Алабама.

Переможця оголосили у квітні 2021 року. У NASA пояснили, що обрали Space X з огляду на  перелік успішних орбітальних місій. Також пропозиція компанії Ілона Маска виявилася найдешевшою.

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Теги
NASA , SpaceX , Джефф Безос
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