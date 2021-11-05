Компанія Джеффа Безоса Blue Origin програла суд за контракт NASA на $2,9 млрд на будівництво місячного модуля.

Займатися розробкою посадкового модуля для нового польоту на Місяць буде компанія Ілона Маска Space X. Про це повідомив сам Джефф Безос на особистій сторінці у Twitter, опублікувавши копію рішення суду.

– Не таке рішення ми очікували, але ми поважаємо позицію суду і бажаємо успіху NASA та SpaceX за контрактом, – написав Безос.

Not the decision we wanted, but we respect the court’s judgment, and wish full success for NASA and SpaceX on the contract. pic.twitter.com/BeXc4A8YaW — Jeff Bezos (@JeffBezos) November 4, 2021

Варто зауважити, що компанія Blue Origin подала до суду на NASA у серпні 2021 року. У позові стверджувалося, що агентство несправедливо уклало контракт зі SpaceX на проведення перших двох місій на Місяць.

Суд відхилив аргументи компанії Безоса та став на бік NASA та SpaceX. Це друга поразка Blue Origin у цій справі, перед тим компанія невдало оскаржувала контракт у державного наглядового агентства.

За можливість взяти участь у програмі SpaceX конкурувала з Blue Origin Безоса та компанією Dynetics зі штату Алабама.

Переможця оголосили у квітні 2021 року. У NASA пояснили, що обрали Space X з огляду на перелік успішних орбітальних місій. Також пропозиція компанії Ілона Маска виявилася найдешевшою.